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SilverVisionSeñalización e interior convencional

12496SVB2

Conducí con estilo

Las lámparas de señalización SilverVision se diseñaron para aquellos conductores que buscan personalizar sus vehículos. Gracias a SilverVision, los conductores disfrutarán de un completo efecto cromado en los indicadores delanteros y traseros.

Ver todos los beneficios

Indicador con diseño bañado en plata

Conducí con estilo

  • Tipo de lámpara: PY21W

  • Pack de: 2

  • 12 V, 21 W

  • Más estilo

Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes

Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes

Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia en el sector de iluminación para automoción y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en opciones de serie en los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos coches en Europa y uno de cada tres en el mundo está equipado con iluminación de Philips.

Cambia ambas lámparas de señalización a la vez para obtener el máximo efecto

Recomendamos enfáticamente que cambie las dos bombillas de señalización para que el efecto sea simétrico.

Amplia gama de lámparas de 12 V para todas las aplicaciones

Amplia gama de lámparas de 12 V para todas las aplicaciones

¿Cuál es la aplicación de cada lámpara de 12 V? La oferta de Philips Automotive incluye las siguientes aplicaciones: indicadores delanteros y traseros.

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