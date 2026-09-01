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Conducí con estilo
Las lámparas de señalización SilverVision se diseñaron para aquellos conductores que buscan personalizar sus vehículos. Gracias a SilverVision, los conductores disfrutarán de un completo efecto cromado en los indicadores delanteros y traseros.
Tipo de lámpara: PY21W
Pack de: 2
12 V, 21 W
Más estilo
Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia en el sector de iluminación para automoción y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en opciones de serie en los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos coches en Europa y uno de cada tres en el mundo está equipado con iluminación de Philips.
Recomendamos enfáticamente que cambie las dos bombillas de señalización para que el efecto sea simétrico.
¿Cuál es la aplicación de cada lámpara de 12 V? La oferta de Philips Automotive incluye las siguientes aplicaciones: indicadores delanteros y traseros.
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