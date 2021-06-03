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BrillianceMonitor LCD con PowerSensor

240B7QPJEB/01

4.3

| (8) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Imágenes nítidas, rendimiento eficiente

La pantalla PowerSensor de Philips, que utiliza un 85 % de plásticos reciclados tras ser usados por el consumidor y una carcasa sin PVC y BFR, es ideal para una productividad ecológica

Ver todos los beneficios

con PowerSensor

Imágenes nítidas, rendimiento eficiente

  • B Line

  • 24 (24,1"/61,1 cm en diagonal)

  • 1920 x 1200 (WUXGA)

SmartErgoBase permite realizar ajustes ergonómicos fáciles de utilizar

La SmartErgoBase ofrece una cómoda visualización ergonómica e incluye un sistema de gestión de cables. La base puede girar, inclinar y girar en varios ángulos para garantizar la máxima comodidad. El soporte ajustable en altura garantiza un nivel de visualización óptimo, lo que reduce el cansancio físico tras un largo día de trabajo. Además, el sistema de gestión de cables elimina los líos de cables y mantiene el lugar de trabajo ordenado y con un aspecto profesional.

SmartConnect con conexiones DisplayPort, HDMI y VGA

Con una amplia variedad de opciones de conectividad, estas pantallas de Philips disponen de múltiples conexiones como VGA, DisplayPort o conector HDMI universal, lo que te permite disfrutar de contenido de vídeo y audio sin comprimir en alta resolución. Las conexiones USB te permiten transferir datos a una velocidad extrema a la vez que ofrece conectividad global. Independientemente de la fuente que utilices, puedes estar seguro de que esta pantalla de Philips garantizará que tu inversión no quedará obsoleta en poco tiempo.

Pantalla de borde estrecho para una apariencia perfecta

Las nuevas pantallas Philips tienen bordes ultraestrechos que permiten reducir al mínimo las distracciones y maximizar el tamaño de visualización. Especialmente apto para la visualización dividida o la configuración de la resolución como en juegos, diseño gráfico y aplicaciones de uso profesional, el borde ultraestrecho de la pantalla te da la sensación de estar frente a una pantalla grande.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

8

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

2
1

03/06/2021

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Super Monitor

Der beste Monitor den ich je hatte. Ich würde ihn sofort wieder kaufen.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-Monitor mit PowerSensor

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17/04/2018

Nederland

Nederland

Perfect beeldscherm

Uitstekend beeldscherm. Nu een aantal maanden in gebruik. Een aanrader.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-monitor met PowerSensor

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20/03/2017

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Praktisch, handlich, kompakt

Der Barttrimmer arbeitet sehr genau, ist gut einstellbar und liegt gut in der Hand. Hinzu kommt das kleine Packmaß (man muss auch kein Zubehör mitnehmen, wenn's auf Reisen geht). Über Akku-Laufzeit und Stabilität ist nach wenigen Wochen noch nichts zu sagen.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Brilliance 240B7QPJEB LCD-Monitor mit PowerSensor

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  1. EPEAT es válido solamente si Philips registra el producto. Visita https://www.epeat.net/ para conocer el estado del registro en tu país.

  2. La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.

  3. La carga rápida cumple con el estándar para carga de baterías por USB 1.2

  4. Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse