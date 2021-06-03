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240B7QPJEB/01
Imágenes nítidas, rendimiento eficiente
La pantalla PowerSensor de Philips, que utiliza un 85 % de plásticos reciclados tras ser usados por el consumidor y una carcasa sin PVC y BFR, es ideal para una productividad ecológica
B Line
24 (24,1"/61,1 cm en diagonal)
1920 x 1200 (WUXGA)
La SmartErgoBase ofrece una cómoda visualización ergonómica e incluye un sistema de gestión de cables. La base puede girar, inclinar y girar en varios ángulos para garantizar la máxima comodidad. El soporte ajustable en altura garantiza un nivel de visualización óptimo, lo que reduce el cansancio físico tras un largo día de trabajo. Además, el sistema de gestión de cables elimina los líos de cables y mantiene el lugar de trabajo ordenado y con un aspecto profesional.
Con una amplia variedad de opciones de conectividad, estas pantallas de Philips disponen de múltiples conexiones como VGA, DisplayPort o conector HDMI universal, lo que te permite disfrutar de contenido de vídeo y audio sin comprimir en alta resolución. Las conexiones USB te permiten transferir datos a una velocidad extrema a la vez que ofrece conectividad global. Independientemente de la fuente que utilices, puedes estar seguro de que esta pantalla de Philips garantizará que tu inversión no quedará obsoleta en poco tiempo.
Las nuevas pantallas Philips tienen bordes ultraestrechos que permiten reducir al mínimo las distracciones y maximizar el tamaño de visualización. Especialmente apto para la visualización dividida o la configuración de la resolución como en juegos, diseño gráfico y aplicaciones de uso profesional, el borde ultraestrecho de la pantalla te da la sensación de estar frente a una pantalla grande.
4.3
de 4
8
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Juhu1
03/06/2021
Deutschland
Comprador verificado
Super Monitor
Der beste Monitor den ich je hatte. Ich würde ihn sofort wieder kaufen.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-Monitor mit PowerSensor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-Monitor mit PowerSensor
JanUitDeventer
17/04/2018
Nederland
Perfect beeldscherm
Uitstekend beeldscherm. Nu een aantal maanden in gebruik. Een aanrader.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-monitor met PowerSensor
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otto52
20/03/2017
Deutschland
Comprador verificado
Praktisch, handlich, kompakt
Der Barttrimmer arbeitet sehr genau, ist gut einstellbar und liegt gut in der Hand. Hinzu kommt das kleine Packmaß (man muss auch kein Zubehör mitnehmen, wenn's auf Reisen geht). Über Akku-Laufzeit und Stabilität ist nach wenigen Wochen noch nichts zu sagen.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 240B7QPJEB LCD-Monitor mit PowerSensor
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La carga rápida cumple con el estándar para carga de baterías por USB 1.2
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse