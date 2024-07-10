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24M2N3200S/01
Amplía tu horizonte de juego
Este monitor Fast IPS te permite jugar con la máxima precisión y velocidad a 180 Hz. Con imágenes de calidad HDR nítidas y resolución Full HD garantizada, este monitor ofrece una excelente experiencia de juego en todo momento.
Evnia 3000
24 (23,8"/60,5 cm en diagonal)
1920 x 1080 (Full HD)
Participas en partidas intensas y competitivas. Necesitas una pantalla que ofrezca imágenes ultrasuaves y sin retardos. Esta pantalla redibuja la imagen hasta 180 veces por segundo, una velocidad claramente superior a la de una pantalla estándar. Una menor frecuencia de fotogramas puede hacer que los enemigos parezcan saltar de un punto a otro de la pantalla, lo que los convierte en objetivos difíciles de alcanzar. Con una frecuencia de 180Hz, obtendrás esas imágenes críticas que faltan en la pantalla y que muestran el movimiento de los enemigos con una fluidez extrema para que puedas apuntarles fácilmente. Gracias al retardo de entrada ultrabajo y a la ausencia de fragmentación de la imagen, esta pantalla Philips es la compañera perfecta para jugar.
El retardo de entrada es el tiempo que transcurre entre la realización de una acción con los dispositivos conectados y la visualización del resultado en pantalla. Un retardo de entrada bajo reduce el tiempo que pasa desde que se introduce un comando en los dispositivos hasta que este se muestra en el monitor, lo que mejora considerablemente la experiencia en videojuegos que exigen reacciones rápidas y resulta especialmente importante para quienes disfrutan de juegos competitivos y de ritmo trepidante.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
Opiniones
Para obtener el mejor rendimiento de salida, asegúrate siempre de que la tarjeta gráfica es capaz de alcanzar la resolución y la frecuencia de actualización máximas de esta pantalla de Philips.
Valor de tiempo de respuesta igual a SmartResponse
Smart MBR permite ajustar el brillo para reducir el desenfoque, por lo que no se puede ajustar el brillo mientras la función Smart MBR está activada. Para reducir la borrosidad por movimiento, la retroiluminación LED se iluminará de forma sincronizada con la actualización de la pantalla, lo que puede provocar un cambio notable en el brillo.
Smart MBR es un modo optimizado para juegos. Al activar Smart MBR, la pantalla puede parpadear. Se recomienda apagarlo cuando no estés utilizando la función de juego.
Cobertura de Adobe RGB y DCI-P3 basada en CIE 1976; área de sRGB basada en CIE 1931; área de NTSC basada en CIE 1976.
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.
Los productos y accesorios enumerados en este folleto pueden variar según el país y la región.