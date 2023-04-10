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25M2N5200P/00
Tu experiencia de juego al máximo
Un monitor para juegos con lo mejor de ambos mundos. Gracias a SmartContrast, junto con la combinación de la tecnología AMD FreeSync Premium y la frecuencia de actualización de 280 Hz, este producto garantiza una experiencia de juego fluida y sin retardos sin sacrificar la calidad de imagen.
Evnia 5000
25 (24,5"/62,2 cm en diagonal)
1920 x 1080 (Full HD)
Jugar no debería suponer tener que elegir entre una experiencia interrumpida o fotogramas incompletos. AMD FreeSync™ Premium ofrece a los jugadores más exigentes una experiencia de juego fluida, sin fallos y al máximo rendimiento. No hay que renunciar a nada, juega con confianza gracias a una alta frecuencia de actualización, una baja compensación de fotogramas y una baja latencia.
La pantalla Philips Evnia de 280 Hz lleva tu experiencia de juego a nuevas dimensiones. La baja latencia de entrada, junto con la tecnología de frecuencia de actualización variable, te proporciona una ventaja envolvente en los juegos. Además, nuestro panel de alta resolución y amplio ángulo de visión ofrece una experiencia de juego realista con una precisión de color inigualable. Céntrate en lo importante: el soporte ajustable te proporciona la comodidad que mereces y la tecnología sin parpadeo facilita la visualización, para que puedas seguir jugando sin preocuparte por tu salud.
El retardo de entrada es el tiempo que transcurre entre la realización de una acción con los dispositivos conectados y la visualización del resultado en pantalla. Un retardo de entrada bajo reduce el tiempo que pasa desde que se introduce un comando en los dispositivos hasta que este se muestra en el monitor, lo que mejora considerablemente la experiencia en videojuegos que exigen reacciones rápidas y resulta especialmente importante para quienes disfrutan de juegos competitivos y de ritmo trepidante.
Opiniones
La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.
La resolución máxima es compatible solo con la entrada DP.
Para obtener el mejor rendimiento de salida, asegúrate siempre de que la tarjeta gráfica es capaz de alcanzar la resolución y la frecuencia de actualización máximas de esta pantalla de Philips.
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
Smart MBR permite ajustar el brillo para reducir el desenfoque, por lo que no se puede ajustar el brillo mientras la función Smart MBR está activada. Para reducir la borrosidad por movimiento, la retroiluminación LED se iluminará de forma sincronizada con la actualización de la pantalla, lo que puede provocar un cambio notable en el brillo
Smart MBR es un modo optimizado para juegos. Al activar Smart MBR, la pantalla puede parpadear. Se recomienda apagarlo cuando no estés utilizando la función de juego.
Cobertura Adobe RGB y DCI-P3 según CIE1976, área sRGB según CIE1931, área NTSC según CIE1976.
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Reservados todos los derechos. AMD, el logotipo de flecha de AMD, AMD FreeSync™ y sus combinaciones son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Otros nombres de productos en esta publicación se utilizan solo con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.
Interfaz compatible con NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Asegúrate de actualizar el controlador NVIDIA® G-SYNC® a la última versión. Para más información, consulta la página web de NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Asegúrate de que tu tarjeta gráfica es compatible con NVIDIA® G-SYNC®.
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.