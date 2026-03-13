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27B1U7903/00
Sencillamente brillante
El monitor Philips Thunderbolt™ 4 ofrece una solución de base segura y fiable con un solo cable. La retroiluminación Mini LED y la pantalla con certificación DisplayHDR™ 1400 generan un rendimiento de imagen y una precisión del color excepcionales para los usuarios para los que el color es muy importante.
Brilliance 7000
68,6 cm (27")
3840 x 2160 (4K UHD)
Este monitor con base de Philips está equipado con conexión Thunderbolt™ 4. En comparación con los monitores USB-C convencionales, la tecnología Thunderbolt™ 4 proporciona una velocidad de transferencia de datos ultrarrápida de 40 Gbps, compatibilidad con vídeos de alta resolución, transmisión a través de múltiples flujos para la conexión en cadena, hasta 90 W de potencia a dispositivos externos y una conexión Ethernet estable de 1 Gbps.
La conexión en cadena te permite controlar varios monitores y dispositivos desde un único puerto Thunderbolt de tu portátil. Conecta este monitor desde el puerto Thunderbolt de tu portátil y, a continuación, desde el segundo puerto Thunderbolt de este monitor puedes conectar un segundo monitor 4K.
Estas pantallas de Philips utilizan paneles de alto rendimiento para ofrecer imágenes con resolución UltraClear 4K UHD (3840 x 2160). Si eres un profesional exigente que requiere imágenes extremadamente detalladas para soluciones CAD, con aplicaciones de gráficos 3D o eres un mago de las finanzas que trabaja con enormes hojas de cálculo, las pantallas de Philips conseguirán que tus imágenes y gráficos cobren vida.
Premios
2.8
de 4
6
Reseñas
Solero32
13/03/2026
Suisse
Absolut zufrieden
Ich habe die Monitore vor etwa drei Monaten bei BRACK gekauft und bin wirklich begeistert. Die Einrichtung war sehr einfach und sie funktionieren perfekt sowohl mit meinem MacBook Pro als auch mit dem Windows-Laptop meiner Frau (HP EliteBook X Flip G1i). Die Bildqualität ist hervorragend, alles läuft stabil und zuverlässig im täglichen Einsatz. Für Arbeit und Produktivität sind sie ideal. Ich würde sie jederzeit wieder kaufen und kann sie klar weiterempfehlen.
Ventajas
Sehr gute Bildqualität Einfache Installation und sofort einsatzbereit Funktioniert problemlos mit MacBook Pro und Windows-Laptop (HP EliteBook X Flip G1i) Stabil und zuverlässig im täglichen Einsatz Ideal für Arbeit und Produktivität
Contras
bis jetzt alles tip top
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor
Fecha de uso 2025-11-13
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor
Fecha de uso 2025-11-13
Besgin
26/03/2024
Suisse
Gute Alternative zu Apple
Gutes Bild, drehbar. Für den der es braucht. Recht hell. Funktioniert gut mit einem MacBook Pro.
Ventajas
Bildqualität und Thunderbolt
Contras
Kabelführung hätte schöner gelöst werden können. So baumeln die Kabel auch wieder rum.
Esta reseña se realizó para Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor
Fecha de uso 2023-09-26
Esta reseña se realizó para Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor
Fecha de uso 2023-09-26
lifespixels
14/06/2024
España
Comprador verificado
Muy buena calidad de imagen
El monitor Philips 4K Thunderbolt 4 27B1U7903/00 destaca por su calidad de imagen y su robustez. La resolución 4K combinada con la tecnología MiniLED y el hecho de soportar el 99% del espectro Adobe RGB, hace que el monitor ofrezca una calidad visual impresionante, con colores vivos y detalles nítidos. Este monitor es una excelente elección para cualquier tarea que requiera alta calidad de imagen, ya sea edición de fotos y videos, diseño gráfico o entretenimiento. En términos de conectividad, he encontrado que el monitor funciona estupendamente con un ordenador Windows. La configuración es sencilla y el rendimiento es sólido, sin problemas notables. Sin embargo, he tenido algunos inconvenientes al usarlo con mi Mac. Aunque la calidad de imagen sigue siendo excelente, no he logrado controlar el brillo desde el sistema operativo sin recurrir a aplicaciones de terceros, lo cual puede ser incómodo. Además, no he podido hacer funcionar los altavoces integrados con mi Mac. En cambio, en Windows, los altavoces sí funcionan, aunque la calidad del audio es mejorable. A pesar de estos problemas, creo que el monitor Philips 27B1U7903/00 vale mucho la pena por la calidad de imagen y la robustez de su soporte metálico, que proporciona una estabilidad y sensación de calidad destacables. En resumen, aunque los usuarios de Mac pueden encontrar algunas limitaciones, sigue siendo una opción excelente para quienes priorizan la calidad visual y la solidez del diseño.
Ventajas
Calidad de imagen
Contras
Altavoces
Esta reseña se realizó para Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4
Fecha de uso 2023-05-14
Esta reseña se realizó para Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4
Fecha de uso 2023-05-14
La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.
Valor de tiempo de respuesta igual a SmartResponse
Cobertura DCI-P3 según CIE1976
Área NTSC según CIE1976
Área sRGB según CIE1931
Cobertura de Adobe RGB según CIE1976
Cobertura Rec 709 basada en CIE1976
Cobertura Rec 2020 basada en CIE1976
Para la transmisión de vídeo a través de USB-C, el ordenador portátil/dispositivo debe ser compatible con el modo USB-C DP Alt.
Las actividades como el uso compartido de la pantalla y la transmisión de vídeo y audio en línea a través de Internet pueden afectar al rendimiento de tu red. El hardware, el ancho de banda de la red y su rendimiento determinarán la calidad general de audio y vídeo.
Para utilizar la función de carga y encendido con USB-C, el portátil o dispositivo debe ser compatible con las especificaciones de suministro de energía del estándar USB-C. Consulta el manual del usuario de tu ordenador portátil o al fabricante para obtener más información.
Si la conexión Ethernet es lenta, entra en el menú OSD y selecciona USB 3.0 o una versión superior que admita una velocidad LAN de 1 G.
En SDR (rango dinámico estándar), el rango de temperatura en funcionamiento puede alcanzar 40 °C.
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.