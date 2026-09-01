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Gaming monitorMonitor gaming Quad HD

27M2N3500NF/00

Amplía tus horizontes de juego

Este monitor IPS Evnia de 27 pulgadas aporta imágenes nítidas a tus partidas. Con su frecuencia de actualización de 170Hz y Smart MBR de 0.5ms, puedes disfrutar de imágenes claras y de una experiencia de gaming completa y de alta calidad.

Ver todos los beneficios

Amplía tus horizontes de juego

  • Evnia 3000

  • 27" (68.5cm)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Frecuencia de actualización de 170Hz para disfrutar de imágenes brillantes y ultrasuaves

Frecuencia de actualización de 170Hz para disfrutar de imágenes brillantes y ultrasuaves

Disfrutas de partidas intensas y competitivas. Exiges una pantalla con imágenes ultrasuaves y sin retardo. Esta pantalla Philips redibuja la imagen hasta 170 veces por segundo, una velocidad considerablemente superior a la de una pantalla estándar. Una frecuencia de fotogramas inferior puede hacer que los enemigos parezcan saltar de un punto a otro de la pantalla, lo que los convierte en objetivos difíciles de alcanzar. Con una frecuencia de 170Hz, obtienes esas imágenes cruciales que faltan en la pantalla y que muestran el movimiento del enemigo de forma ultrasuave para que puedas apuntar fácilmente. Con un retardo de entrada ultrabajo y sin fragmentación de imagen, esta pantalla Philips es tu compañera de gaming perfecta

La baja latencia de entrada reduce el retraso de tiempo entre los dispositivos y el monitor

La baja latencia de entrada reduce el retraso de tiempo entre los dispositivos y el monitor

El retardo de entrada es el tiempo que transcurre entre la realización de una acción con los dispositivos conectados y la visualización del resultado en pantalla. Un retardo de entrada bajo reduce el tiempo que pasa desde que se introduce un comando en los dispositivos hasta que este se muestra en el monitor, lo que mejora considerablemente la experiencia en videojuegos que exigen reacciones rápidas y resulta especialmente importante para quienes disfrutan de juegos competitivos y de ritmo trepidante.

0.5 ms ultra-fast speed for crisp image and smooth gameplay

0.5 ms ultra-fast speed for crisp image and smooth gameplay

Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Avisos legales

  1. Para obtener el mejor rendimiento, asegúrate siempre de que tu tarjeta gráfica pueda alcanzar la resolución y la frecuencia de actualización máximas de esta pantalla Philips.

  2. Valor del tiempo de respuesta equivalente a SmartResponse

  3. Cobertura de Adobe RGB y DCI-P3 basada en CIE1976, área sRGB basada en CIE1931 y área NTSC basada en CIE1976.

  4. Smart MBR ajusta el brillo para reducir el desenfoque, por lo que el brillo no se puede ajustar mientras Smart MBR está activado. Para reducir el desenfoque de movimiento, la retroiluminación LED parpadeará de forma sincronizada con la actualización de la pantalla, lo que puede provocar un cambio perceptible en el brillo

  5. Smart MBR es un modo optimizado para gaming. Activar Smart MBR puede provocar un parpadeo perceptible de la pantalla. Se recomienda desactivarlo cuando no estés utilizando la función de gaming

  6. Este monitor apuesta por la sostenibilidad: su carcasa está fabricada con un 85% de plástico reciclado posconsumo.

  7. Los productos y accesorios incluidos en este folleto pueden variar según el país y la región.

  8. El monitor puede tener un aspecto diferente al de las imágenes de las funciones.