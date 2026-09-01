Frecuencia de actualización de 170Hz para disfrutar de imágenes brillantes y ultrasuaves

Disfrutas de partidas intensas y competitivas. Exiges una pantalla con imágenes ultrasuaves y sin retardo. Esta pantalla Philips redibuja la imagen hasta 170 veces por segundo, una velocidad considerablemente superior a la de una pantalla estándar. Una frecuencia de fotogramas inferior puede hacer que los enemigos parezcan saltar de un punto a otro de la pantalla, lo que los convierte en objetivos difíciles de alcanzar. Con una frecuencia de 170Hz, obtienes esas imágenes cruciales que faltan en la pantalla y que muestran el movimiento del enemigo de forma ultrasuave para que puedas apuntar fácilmente. Con un retardo de entrada ultrabajo y sin fragmentación de imagen, esta pantalla Philips es tu compañera de gaming perfecta