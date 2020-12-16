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326M6VJRMB/00
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La pantalla Momentum 4K UHD con Ambiglow ofrece un nuevo nivel de inmersión. Las secuencias de acción tienen un aspecto impecable gracias a la tecnología de sincronización adaptable y un bajo retardo de entrada. DisplayHDR 600 ofrece una calidad de imagen nítida y vibrante que te permite vivir cada momento.
Momentum
32 (31,5"/80 cm en diagonal)
3840 x 2160 (4K UHD)
DTS Sound es una solución de procesamiento de audio diseñada para optimizar la reproducción de música, películas y juegos en el PC en cualquier formato. DTS Sound permite crear una experiencia de sonido Virtual Surround realmente envolvente, que se completa con unos graves enriquecidos y mejora de diálogos con los máximos niveles de volumen y sin cortes o distorsiones.
Ambiglow agrega una nueva dimensión a tu experiencia de visualización. La tecnología innovadora de Ambiglow amplía la pantalla creando un halo de luz envolvente. Su rápido procesador analiza el contenido de la imagen entrante y adapta continuamente el color y el brillo de la luz emitida para coincidir con la imagen. Las opciones te permiten ajustar el ambiente a tu gusto con facilidad. Especialmente apto para ver películas, ver deportes o jugar a videojuegos, Philips Ambiglow te ofrece una extraordinaria y envolvente experiencia de visualización.
DisplayHDR 600 con certificado VESA proporciona una experiencia visual completamente distinta. A diferencia de otras pantallas "compatibles con HDR", DisplayHDR 600 cuenta con un brillo, un contraste y colores espectaculares. Gracias a la ayuda de la atenuación local y el alto nivel de iluminación de hasta 600 nits, las imágenes cobran vida con zonas de brillo más definidas y tonos oscuros más profundos y repletos de matices. La paleta resultante es más completa con colores nuevos y ricos que harán que la experiencia visual atrape tus sentidos.
3.9
de 4
7
Reseñas
83%
ha recomendado este producto
MRa311
16/12/2020
Deutschland
Comprador verificado
Bildqualität und Desigfn
Einfache Installation und Bedienung. Schlichtes schönes Design. Bildqualität sehr gut - Erwartung voll erfüllt.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Fecha de uso 2019-11-16
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Fecha de uso 2019-11-16
hgjhbu
08/10/2020
Deutschland
supper Bild
grosses Bildschirm, hochauflösende Darstellung, 4K,
Ventajas
klasse Bilddarstellung
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Fecha de uso 2020-09-08
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Fecha de uso 2020-09-08
Hej Hej
16/02/2020
Sverige
Bästa 32" konsolskärmen
Klockren till Xbox X, perfekt storlek för att ha stående på ett databord.
Ventajas
Freesync, lågresponstid, bra färger
Contras
EJ Dolby Vison
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR-skärm med Ambiglow
Fecha de uso 2019-08-16
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR-skärm med Ambiglow
Fecha de uso 2019-08-16
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
Cobertura BT. 709/DCI-P3 según CIE1976
Área NTSC según CIE1976
Área sRGB según CIE1931
La carga rápida cumple con el estándar para carga de baterías por USB 1.2
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.