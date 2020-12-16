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MomentumPantalla 4K HDR con Ambiglow

326M6VJRMB/00

3.9

| (7) Reseñas | 83% ha recomendado este producto

Aprovecha el momento

La pantalla Momentum 4K UHD con Ambiglow ofrece un nuevo nivel de inmersión. Las secuencias de acción tienen un aspecto impecable gracias a la tecnología de sincronización adaptable y un bajo retardo de entrada. DisplayHDR 600 ofrece una calidad de imagen nítida y vibrante que te permite vivir cada momento.

Ver todos los beneficios

Aprovecha el momento

  • Momentum

  • 32 (31,5"/80 cm en diagonal)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Audio mejorado con DTS Sound™

DTS Sound es una solución de procesamiento de audio diseñada para optimizar la reproducción de música, películas y juegos en el PC en cualquier formato. DTS Sound permite crear una experiencia de sonido Virtual Surround realmente envolvente, que se completa con unos graves enriquecidos y mejora de diálogos con los máximos niveles de volumen y sin cortes o distorsiones.

Ambiglow intensifica el entretenimiento con un halo de luz

Ambiglow agrega una nueva dimensión a tu experiencia de visualización. La tecnología innovadora de Ambiglow amplía la pantalla creando un halo de luz envolvente. Su rápido procesador analiza el contenido de la imagen entrante y adapta continuamente el color y el brillo de la luz emitida para coincidir con la imagen. Las opciones te permiten ajustar el ambiente a tu gusto con facilidad. Especialmente apto para ver películas, ver deportes o jugar a videojuegos, Philips Ambiglow te ofrece una extraordinaria y envolvente experiencia de visualización.

DisplayHDR 600 ofrece un brillo visual excelente

DisplayHDR 600 con certificado VESA proporciona una experiencia visual completamente distinta. A diferencia de otras pantallas "compatibles con HDR", DisplayHDR 600 cuenta con un brillo, un contraste y colores espectaculares. Gracias a la ayuda de la atenuación local y el alto nivel de iluminación de hasta 600 nits, las imágenes cobran vida con zonas de brillo más definidas y tonos oscuros más profundos y repletos de matices. La paleta resultante es más completa con colores nuevos y ricos que harán que la experiencia visual atrape tus sentidos.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.9

de 4

7

Reseñas

83%

ha recomendado este producto

2

16/12/2020

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Bildqualität und Desigfn

Einfache Installation und Bedienung. Schlichtes schönes Design. Bildqualität sehr gut - Erwartung voll erfüllt.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Fecha de uso 2019-11-16

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Fecha de uso 2019-11-16

08/10/2020

Deutschland

Deutschland

supper Bild

grosses Bildschirm, hochauflösende Darstellung, 4K,

Ventajas

klasse Bilddarstellung

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Fecha de uso 2020-09-08

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Fecha de uso 2020-09-08

16/02/2020

Sverige

Sverige

Bästa 32" konsolskärmen

Klockren till Xbox X, perfekt storlek för att ha stående på ett databord.

Ventajas

Freesync, lågresponstid, bra färger

Contras

EJ Dolby Vison

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR-skärm med Ambiglow

Fecha de uso 2019-08-16

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR-skärm med Ambiglow

Fecha de uso 2019-08-16

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  3. Área NTSC según CIE1976

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  5. La carga rápida cumple con el estándar para carga de baterías por USB 1.2

  6. El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.