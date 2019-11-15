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Descatalogado

5600 seriesTelevisor LED Full HD ultraplano

32PFT5603/12

4

| (25) Reseñas

Disponible en

24 pulgadas
24 pulgadas
32 pulgadas
32 pulgadas

Televisor LED Full HD ultrafino

Disfruta del diseño minimalista de este televisor Philips 5600 blanco. Su formato fino y compacto se adapta a la perfección a tu habitación. Gracias a su calidad de imagen Full HD, este televisor es una opción ideal para todo aquel que busque la simplicidad.

Ver todos los beneficios
TV brand claim gold

El 99,91 % de las personas que prueban Ambilight TV no quieren devolverlo nunca. 1

con Pixel Plus HD

Televisor LED Full HD ultrafino

  • 80 cm (32")

  • Índice de rendimiento de imagen de 200

  • Full HD

  • Pixel Plus HD

El elegante color blanco aporta un aspecto moderno a cualquier habitación

Sabemos que quieres un televisor pequeño con un diseño tan bueno como su rendimiento. Por eso, nuestro equipo de diseño ha usado un marco sofisticado y elegante de color blanco con revestimiento brillante para conseguir un diseño actual que se adapta a cualquier habitación.

Televisor portátil compacto: diseñado para estar donde está la diversión

Elegante, compacto, ligero y portátil. Este televisor de pantalla pequeña te permite ponerte al día con tus programas favoritos en cualquier lugar, ya sea en la cocina o acampadas con tu familia al aire libre. Este TV portátil te mantiene al día de las noticias, así como de los últimos resultados de tus deportes favoritos. ¡Se ha diseñado para acompañar a la diversión!

Pixel Plus HD ofrece imágenes nítidas independientemente de la fuente que se utilice.

El motor Pixel Plus HD de Philips optimiza la calidad de la imagen para ofrecer una gran nitidez y un atractivo contraste. Por eso, tanto si ves la televisión por cable como si reproduces un disco, disfrutarás de imágenes más nítidas con blancos más claros y negros más oscuros.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

25

Reseñas

15/11/2019

España

España

ok

esta bien -

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5600 series 24PFT5603 Televisor LED Full HD ultraplano

Fecha de uso 2018-11-15

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5600 series 24PFT5603 Televisor LED Full HD ultraplano

Fecha de uso 2018-11-15

10/11/2018

España

España

Excelente producto

Muy buen producto a muy buen precio y ecxelentes prestaciones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5600 series 32PFT5603 Televisor LED Full HD ultraplano

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5600 series 32PFT5603 Televisor LED Full HD ultraplano

15/08/2018

Portugal

Portugal

Até ao momento excelente.

Desde a data da sua compra, nada a apontar sobre o produto TV.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5600 series 32PFT5603 Televisor LED Full HD ultra fino

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5600 series 32PFT5603 Televisor LED Full HD ultra fino

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Avisos legales

  1. Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones. 

  1. La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.

  2. Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.

  3. El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.

  4. (Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.

  5. Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.