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Descatalogado
Televisor LED
Todos en tu casa disfrutarán de una calidad de imagen clara y nítida con el televisor LED serie 4100 de Philips. Su diseño minimalista, sus vivas imágenes y su inmejorable sonido lo convierten en la elección perfecta para cualquier habitación de tu casa.
81 cm (32")
Televisor LED
TDT/C/S/S2
Nada genera más adrenalina que la diversión que proporcionan los juegos, los eventos deportivos trepidantes o las películas de acción. Por este motivo, este televisor Philips cuenta con una frecuencia Perfect Motion Rate de 100 Hz; así podrás disfrutar de imágenes en perfecto movimiento. Aunque te dé un vuelco el corazón, no debería suceder lo mismo con la imagen que ves.
Evita los líos de cables gracias a un solo cable HDMI que transfiere las señales de vídeo y audio desde los dispositivos al televisor. Este cable utiliza señales sin comprimir, lo que garantiza la máxima calidad desde la fuente a la pantalla. Si a eso añadimos Philips Easylink, solo necesitarás un mando a distancia para realizar la mayoría de las operaciones en el televisor, DVD, reproductor de Blu-ray, sintonizador o sistema de cine en casa.
Philips ha ideado Digital Crystal Clear para que puedas disfrutar de unas imágenes naturales desde cualquier fuente. Tanto si estás viendo tu serie favorita como si vienen amigos a casa para ver una película, podrás ver este contenido multimedia en un contraste, color y nitidez óptimos.
5.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
Steven
24/07/2015
België
téléviseur avec une bonne qualité d'image et son de qualité et rapide et fluide sur internet.
Navigation rapide sur internet via wifi, nombreuses applications disponibles Utilisation simple, menu de réglage facile d'utilisation et design bien conçu.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 32PHK4009 Téléviseur LED
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 32PHK4009 Téléviseur LED
Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
Es necesario realizar una actualización del software para utilizar las opciones de pausar televisión y grabación USB. Para obtener más información sobre la actualización de software, visita www.philips.com/TV y haz clic en la sección de asistencia.
La grabación USB solo está disponible para canales digitales, las grabaciones pueden estar limitadas por la protección contra copias de las emisoras (CI+). Se pueden aplicar restricciones por país y canal.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
La EPG y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
(Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.