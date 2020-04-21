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Descatalogado
Televisor LED ultrafino
Diseño elegante y calidad increíble. El televisor Philips 4100 con Digital Crystal Clear cuenta con una calidad de imagen HD, alto contraste y una reproducción de sonido nítida. Una experiencia de entretenimiento sin complicaciones con un modelo fácil de usar.
80 cm (32")
Televisor LED
DVB-T/T2/C
Cuando nuestros equipos se ponen manos a la obra para crear un nuevo televisor tienen en cuenta todos los aspectos, desde la tecnología al diseño. Nuestros nuevos soportes con patas han sido concebidos para crear espacio debajo del televisor en el lugar que ocuparía un soporte normal, lo que te ofrece una experiencia de visualización más envolvente. El efecto resultante: un televisor en el que se combina la estabilidad con un toque futurista.
Philips ha creado Digital Crystal Clear para que puedas disfrutar de unas imágenes que parecen naturales desde cualquier fuente. Tanto si estás viendo tu serie favorita o película, como si se trata de las noticias o vas a ver algo con los amigos, podrás disfrutar de contenido multimedia en un contraste, color y nitidez óptimos.
Gracias a la retroiluminación LED, puedes beneficiarte de un bajo consumo de energía y disfrutar de una magnífica visualización con gran nitidez un ajuste de brillo alto, un contraste inigualable y colores vivos.
3.7
de 4
27
Reseñas
84%
ha recomendado este producto
K@ripe
21/04/2020
España
Comprador verificado
El producto es excelente
Considero es de fácil manejo, buena imagen, ligero, recomiendo este equipo.
Ventajas
Buena imagen y sonido.
Contras
No aplica.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4100 series 32PHT4112 Televisor LED ultrafino
Fecha de uso 2018-04-21
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4100 series 32PHT4112 Televisor LED ultrafino
Fecha de uso 2018-04-21
JonBilbao
07/03/2018
España
Buen televisor
Cumple perfectamente las espectativas , buena calidad y muy buen precio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4100 series 32PHT4112 Televisor LED ultrafino
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4100 series 32PHT4112 Televisor LED ultrafino
manuel
03/10/2017
Portugal
este produto é excelente
muito leve e resistente de fácil manuseamento. muito fácil de programar. com comando de fácil compreensão.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4100 series 32PHT4112 Televisor LED ultra fino
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4100 series 32PHT4112 Televisor LED ultra fino
Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
(Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.
Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.