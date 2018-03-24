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43PUS6401/12
Televisor LED 4K ultraplano con tecnología Android TV
El diseño y la potencia se unen en la serie Philips 6400. Tus imágenes cobrarán vida en 4K Ultra HD y Pixel Plus Ultra HD desde unos minimalistas elementos de soporte. Con Android TV, tus opciones de entretenimiento son prácticamente ilimitadas.
108 cm (43")
Televisor LED 4K Ultra HD
Quad Core, 8GB y ampliable
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Disfruta de la nitidez 4K Ultra HD con el motor Philips Pixel Plus Ultra HD, que optimiza la calidad de la imagen, de modo que presenta imágenes fluidas con una increíble riqueza de detalles y profundidad. Disfrutarás de imágenes 4K más nítidas con blancos más claros y negros más oscuros en todo momento.
Si has diseñado una casa para que sea tu hogar, ¿por qué no eliges un televisor que combine a la perfección con el ambiente cálido y acogedor que has conseguido? Al emitir una luz mucho más amplia desde dos lados de la pantalla del televisor sobre la pared que lo rodea, la exclusiva tecnología Ambilight de Philips ofrece una pantalla más amplia con la que disfrutarás de una experiencia visual aún más envolvente.
Dispones de un extenso catálogo en línea de juegos de alta calidad para todas las edades, preferencias y niveles. Solo tienes que elegir un juego y jugar en el televisor.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
3.6
de 4
395
Reseñas
neozoom
24/03/2018
España
Impresionante
Es una televisión fantastica, gran calidad de imagen, muy buenas prestaciones y un soporte de actualizaciones muy bueno por parte de Philips, recomiendo al 100% ésta TV por precio prestaciones y calidad. Enhorabuena por éste gran producto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 6000 series 55PUS6401 Televisor 4K ultraplano con tecnología Android TV™
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 6000 series 55PUS6401 Televisor 4K ultraplano con tecnología Android TV™
FpSilva
02/08/2017
Portugal
Melhor preço/qualidade
Televisão eficaz e super rápida, por agora das melhores que experimentei. apenas um reparo, os tons escuros podiam ser um pouco melhorados
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 6000 series 43PUS6401 Televisor 4K ultra fino com Android TV™
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 6000 series 43PUS6401 Televisor 4K ultra fino com Android TV™
Mika58
05/08/2018
United Kingdom
Excellent quality on reasonable price
The performance of the television is great. Slight disappointment as the screen broken down, but luckily still under the warranty so Phillips replaced. Just I was hopping as established trader should be more reliable, but however for now working fine after the screen replacement. Hope will to continue to do the job as should be. Over all great TV on very reasonable price.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 6000 series 49PUS6401 4K Ultra Slim TV powered by Android TV™
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 6000 series 49PUS6401 4K Ultra Slim TV powered by Android TV™
Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Las ofertas de aplicaciones de Android varían en función del país. Para obtener más detalles visita tu tienda local de Google Play.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
Google Cast está disponible solo en dispositivos y aplicaciones Google Cast Ready. Para obtener más información, visita la página de productos de Google Cast.
La aplicación TV Remote de Philips y las funciones relacionadas varían según el modelo de televisor, el operador y el país, así como el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Para obtener más detalles, visita: www.philips.com/TVRemoteapp.
Las aplicaciones de Smart TV varían según el modelo de televisor y el país. Para obtener más información, visita: www.philips.com/smarttv.
La grabación USB solo está disponible para canales digitales, las grabaciones pueden estar limitadas por la protección contra copias de las emisoras (CI+). Se pueden aplicar restricciones por país y canal.
Ten en cuenta que las aplicaciones de Amazon podrían no estar siempre disponibles en tu país. (Actualmente las aplicaciones de Amazon funcionan solo en Reino Unido, Alemania y Austria)