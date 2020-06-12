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Descatalogado
Android TV 4K LED Ultra HD ultraplano
Disfruta de los programas, películas y juegos que te gustan con un televisor 4K UHD que produce un contenido de increíble calidad desde cualquier fuente. Con Android TV, conectividad inalámbrica y Ambilight no solo reproducirás en streaming tus contenidos preferidos, te sumergirás en ellos.
TV Ambilight de 108 cm (43")
Índice de rendimiento de imagen de 1600
HDR Plus
P5 Perfect Picture Engine
Procesador Quad Core de Philips se une a la potencia de Android para ofrecer una emocionante experiencia de juego. Con Android en el televisor, podrás navegar, ejecutar aplicaciones y reproducir vídeos de forma súper rápida, intuitiva y divertida.
Con cuatro veces la resolución del Full HD convencional, Ultra HD ilumina la pantalla con más de 8 millones de píxeles y nuestra exclusiva tecnología de escalado a resolución Ultra. Disfruta de imágenes mejoradas independientemente del contenido original, además de una calidad de nitidez superior, una percepción de la profundidad mejorada, un mayor nivel de contraste, movimientos naturales y detalles vívidos.
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3.9
de 4
311
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
empar
12/06/2020
España
excelente televisor
televisor excelente, facil manejo, colores, mando, nitidez, precio, confianza, estoy encantada con la compra, siempre admire a philips.
Ventajas
todo
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7300 series 50PUS7303 Android TV 4K LED Ultra HD ultraplano
Fecha de uso 2019-06-12
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7300 series 50PUS7303 Android TV 4K LED Ultra HD ultraplano
Fecha de uso 2019-06-12
Morata79
12/05/2020
España
Comprador verificado
Tv smart
Es la 3 q compro para la casa la mejor philips el ambiligth lo mejor la recomiendo las otras tv tienen 10 años y ningún problema , la calidad de imagen increíble y la conexión igual de bien ,recomendable
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7300 series 55PUS7303 Android TV 4K UHD con Ambilight en 3 lados
Fecha de uso 2019-11-12
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7300 series 55PUS7303 Android TV 4K UHD con Ambilight en 3 lados
Fecha de uso 2019-11-12
fastfrank61
08/09/2019
España
Precio y calidad impresionante
Tenia anterior el LG 49 UB830V comprado en 2016 es de 2 y 3D . La Philips esta mucho por enzima por su nitidez de colores y el sytema de Ambilight por audio y sonido es perfecto . Como tengo la barra de sonido de Harman Cardon y la tele de 55 ahora tengo un conjunto perfecto ,comprado en Mediamakt y con 69 euros mas a seguro a todo riesgo de 3 años - Muy recomendable y calidad y precio se dan la mano .
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7300 series 43PUS7303 Android TV 4K LED Ultra HD ultraplano
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7300 series 43PUS7303 Android TV 4K LED Ultra HD ultraplano
Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Las ofertas de aplicaciones de Android varían en función del país. Para obtener más detalles visita tu tienda local de Google Play.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
La aplicación TV Remote de Philips y las funciones relacionadas varían según el modelo de televisor, el operador y el país, así como el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Para obtener más detalles, visita: www.philips.com/TVRemoteapp.
Las aplicaciones de Smart TV varían según el modelo de televisor y el país. Para obtener más información, visita: www.philips.com/smarttv.
La grabación USB solo está disponible para canales digitales, las grabaciones pueden estar limitadas por la protección contra copias de las emisoras (CI+). Se pueden aplicar restricciones por país y canal.
Ten en cuenta que las aplicaciones de Amazon podrían no estar siempre disponibles en tu país. (Actualmente las aplicaciones de Amazon funcionan solo en Reino Unido, Alemania y Austria)
Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.
El Asistente de Google se integrará con una actualización de software para los Android TV de 2018.
Su funcionalidad depende de las aplicaciones y dispositivos inteligentes con Chromecast integrado. Para obtener más información, visita las páginas de los productos con Chromecast integrado.