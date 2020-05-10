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Descatalogado
50PFS5503/12
Televisor LED Full HD ultrafino
Disfruta de una mayor sencillez en una gran pantalla. El televisor Philips 5500 ofrece una resolución Full HD, un sonido nítido y una increíble experiencia de visualización. Solo tienes que enchufarlo para empezar a disfrutar de tus programas, películas y juegos con facilidad.
126 cm (50")
Índice de rendimiento de imagen de 200
Full HD
Pixel Plus HD
La calidad de la imagen importa. Los televisores de alta definición o HDTV ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Imagina disfrutar de una visualización tan real como la vida misma en la que se fusionen la perfección de los detalles, un ajuste de brillo alto, contrastes inigualables y colores realistas.
Nuestros nuevos soportes de tubo se han diseñado para cambiar el espacio de debajo de tu televisor, lugar en el que se suelen colocar los soportes tradicionales, y ofrecer una experiencia de visualización más envolvente. De este modo, este televisor combina la estabilidad con un toque futurista.
Compartí la diversión. Conectá tu Memory Stick USB, cámara digital, reproductor de MP3 u otro dispositivo multimedia al puerto USB del televisor para disfrutar de fotos, videos y música mediante el explorador de contenidos en pantalla fácil de usar.
3.7
de 4
23
Reseñas
10/05/2020
Nederland
Comprador verificado
Philips tv
De tv doet het goed en is heel mooi.ik zou het iedereen aanraden die ik ken.
Ventajas
10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5500 series 43PFS5503 Ultraslanke Full HD LED-TV
Fecha de uso 2020-04-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5500 series 43PFS5503 Ultraslanke Full HD LED-TV
Fecha de uso 2020-04-10
Egio
23/04/2020
Italia
tecnologia
tv molto sottile e riproduce colori piuttosto naturali e ha una migliore resa dei contrasti in vari punti di una stessa immagine.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5500 series 43PFS5503 TV LED Full HD ultra sottile
Fecha de uso 2019-03-23
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5500 series 43PFS5503 TV LED Full HD ultra sottile
Fecha de uso 2019-03-23
16/04/2020
Italia
Comprador verificado
ha molte funzioni per me bastano
molto luminoso si vede bene anche ai lati ottimo va bene per me
Ventajas
bel pannello molto leggero
Contras
nulla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5500 series 43PFS5503 TV LED Full HD ultra sottile
Fecha de uso 2019-03-16
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5500 series 43PFS5503 TV LED Full HD ultra sottile
Fecha de uso 2019-03-16
Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
(Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.
Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.