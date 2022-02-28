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MomentumPantalla 4K HDR con Ambiglow

558M1RY/00

3.7

| (30) Reseñas

Juegos de consola a un nuevo nivel

Esta pantalla Momentum cuenta con el espectacular sonido de los legendarios expertos en audio Bowers & Wilkins, y ofrece juegos de consola a un nuevo nivel. Sumérgete en el rendimiento de esta gran pantalla atractiva. Disfruta de los juegos con un sonido y unas imágenes óptimas.

Ver todos los beneficios

Juegos de consola a un nuevo nivel

  • Momentum

  • 139,7 cm (55")

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Woofer integrado, altavoces de rango medio/alto y tweeters para un sonido imponente

Seis modos de sonido para optimizar tu experiencia de juego, visualización y escucha. Deportes y carreras: crea una experiencia realista para disfrutar de deportes o carreras. Juegos de rol y aventura: sumérgete con un sonido evocador y envolvente. Disparos y acción: disfruta de un sonido impactante y potente para potenciar la emoción y el realismo. Películas: mejora la banda sonora de las películas y disfruta de una experiencia de escucha cinemática y envolvente. Música: auténtico sonido de Bowers & Wilkins, que ofrece una experiencia tal y como el artista lo concibió. Personal: acceso al menú del ecualizador para ajustar el sonido según tus necesidades.

Frecuencias de actualización de 120 Hz para disfrutar de unas imágenes ultrafluidas y brillantes

Si lo tuyo son los juegos intensos y competitivos, querrás una pantalla sin retardo y con imágenes ultrafluidas. Esta pantalla de Philips actualiza la imagen de la pantalla hasta 120 veces por segundo, mucho más rápido que una pantalla estándar. Una frecuencia de actualización inferior puede hacer que los enemigos parezcan saltar de una zona a otra de la pantalla, lo que los convierte en objetivos difíciles de alcanzar. Con la frecuencia de actualización de 120 Hz, disfrutarás de esas imágenes fundamentales que faltan en la pantalla y que muestran el movimiento de los enemigos con una extrema fluidez, para que puedas apuntarles fácilmente. Con un tiempo de latencia ultrabajo y sin distorsión, esta pantalla de Philips es tu compañera ideal para jugar.

MultiView posibilita la conexión y la visualización duales de forma simultánea

Gracias a la pantalla de alta resolución con tecnología MultiView de Philips, ahora podrás disfrutar de un mundo de posibilidades de conectividad. MultiView posibilita la conexión y la visualización duales para que puedas trabajar con varios dispositivos, como un PC y un ordenador portátil, de forma simultánea y puedas realizar múltiples tareas.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 4

30

Reseñas

28/02/2022

España

España

Mando a distancia recibido

Quería confirmar que el mando a distancia ha llegado y podemos usarlo felizmente, ya que sin él resultaba difícil su manejo. La comunicación con Philips y la recepción ha sido fantástica. Buen servicio técnico. El mando a distancia es muy simple y ligero. Lo normal para un monitor.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Gaming Monitor 558M1RY Pantalla 4K HDR con Ambiglow

Fecha de uso 2022-01-28

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Gaming Monitor 558M1RY Pantalla 4K HDR con Ambiglow

Fecha de uso 2022-01-28

24/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

Perfect for Console gaming

I purchased my Philips Momentum 43 4k monitor around 6 months ago and it has been fantastic. Its ideal for console gaming, especially with the PS4 Pro and Xbox One X and also with the upcoming PS5 and Series X this will be fantastic. There is literally no input lag which really helps in fast paced online shooting games, and the colour accuracy and HDR brightness brings more cinematic games to life. It's by far the best large gaming monitor for a console, I would probably go for a smaller size for PC gaming as sitting close to a desk with this size monitor could be difficult. I have a smaller 28 inch 144hz for PC use. This was purchased only to be used as a monitor for my consoles and it has been absolutely fantastic. Don't buy a 4k TV for console get yourself a great monitor like this I can 100% guarantee you won't regret it. 5 stars

Ventajas

Amazing picture, HDR, Low input Lag, Speakers are really good

Contras

Too large for PC use on a desk

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow

Fecha de uso 2020-01-24

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow

Fecha de uso 2020-01-24

07/01/2020

United Kingdom

United Kingdom

Excellent product for price

Best choose for gaming and work. 60 Hz in 4K resolution is enough for most expensive PCs.

Ventajas

Price, colors, HDR 1000, responce, adaptive sync (helps for slower PC)

Contras

Sometimes USB disconnets, Ones monitor doest turn on after sleep mode (power on/off helps), Slow volume regulation from remote control, Ambiglow only on bottom side

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow

Fecha de uso 2018-12-07

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow

Fecha de uso 2018-12-07

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Avisos legales

  1. Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse

  2. Para obtener el mejor rendimiento de salida, asegúrate siempre de que la tarjeta gráfica es capaz de alcanzar la resolución y la frecuencia de actualización máximas de esta pantalla de Philips.

  3. Cobertura BT. 709/DCI-P3 según CIE1976

  4. Área NTSC según CIE1976

  5. Área sRGB según CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Reservados todos los derechos. AMD, el logotipo de flecha de AMD, AMD FreeSync™ y sus combinaciones son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Otros nombres de productos en esta publicación se utilizan solo con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.

  7. El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.