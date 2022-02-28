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558M1RY/00
Juegos de consola a un nuevo nivel
Esta pantalla Momentum cuenta con el espectacular sonido de los legendarios expertos en audio Bowers & Wilkins, y ofrece juegos de consola a un nuevo nivel. Sumérgete en el rendimiento de esta gran pantalla atractiva. Disfruta de los juegos con un sonido y unas imágenes óptimas.
Momentum
139,7 cm (55")
3840 x 2160 (4K UHD)
Seis modos de sonido para optimizar tu experiencia de juego, visualización y escucha. Deportes y carreras: crea una experiencia realista para disfrutar de deportes o carreras. Juegos de rol y aventura: sumérgete con un sonido evocador y envolvente. Disparos y acción: disfruta de un sonido impactante y potente para potenciar la emoción y el realismo. Películas: mejora la banda sonora de las películas y disfruta de una experiencia de escucha cinemática y envolvente. Música: auténtico sonido de Bowers & Wilkins, que ofrece una experiencia tal y como el artista lo concibió. Personal: acceso al menú del ecualizador para ajustar el sonido según tus necesidades.
Si lo tuyo son los juegos intensos y competitivos, querrás una pantalla sin retardo y con imágenes ultrafluidas. Esta pantalla de Philips actualiza la imagen de la pantalla hasta 120 veces por segundo, mucho más rápido que una pantalla estándar. Una frecuencia de actualización inferior puede hacer que los enemigos parezcan saltar de una zona a otra de la pantalla, lo que los convierte en objetivos difíciles de alcanzar. Con la frecuencia de actualización de 120 Hz, disfrutarás de esas imágenes fundamentales que faltan en la pantalla y que muestran el movimiento de los enemigos con una extrema fluidez, para que puedas apuntarles fácilmente. Con un tiempo de latencia ultrabajo y sin distorsión, esta pantalla de Philips es tu compañera ideal para jugar.
Gracias a la pantalla de alta resolución con tecnología MultiView de Philips, ahora podrás disfrutar de un mundo de posibilidades de conectividad. MultiView posibilita la conexión y la visualización duales para que puedas trabajar con varios dispositivos, como un PC y un ordenador portátil, de forma simultánea y puedas realizar múltiples tareas.
3.7
de 4
30
Reseñas
feolas87
28/02/2022
España
Mando a distancia recibido
Quería confirmar que el mando a distancia ha llegado y podemos usarlo felizmente, ya que sin él resultaba difícil su manejo. La comunicación con Philips y la recepción ha sido fantástica. Buen servicio técnico. El mando a distancia es muy simple y ligero. Lo normal para un monitor.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Gaming Monitor 558M1RY Pantalla 4K HDR con Ambiglow
Fecha de uso 2022-01-28
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Gaming Monitor 558M1RY Pantalla 4K HDR con Ambiglow
Fecha de uso 2022-01-28
Mkp1986
24/05/2020
United Kingdom
Perfect for Console gaming
I purchased my Philips Momentum 43 4k monitor around 6 months ago and it has been fantastic. Its ideal for console gaming, especially with the PS4 Pro and Xbox One X and also with the upcoming PS5 and Series X this will be fantastic. There is literally no input lag which really helps in fast paced online shooting games, and the colour accuracy and HDR brightness brings more cinematic games to life. It's by far the best large gaming monitor for a console, I would probably go for a smaller size for PC gaming as sitting close to a desk with this size monitor could be difficult. I have a smaller 28 inch 144hz for PC use. This was purchased only to be used as a monitor for my consoles and it has been absolutely fantastic. Don't buy a 4k TV for console get yourself a great monitor like this I can 100% guarantee you won't regret it. 5 stars
Ventajas
Amazing picture, HDR, Low input Lag, Speakers are really good
Contras
Too large for PC use on a desk
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow
Fecha de uso 2020-01-24
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow
Fecha de uso 2020-01-24
Zaduvalo
07/01/2020
United Kingdom
Excellent product for price
Best choose for gaming and work. 60 Hz in 4K resolution is enough for most expensive PCs.
Ventajas
Price, colors, HDR 1000, responce, adaptive sync (helps for slower PC)
Contras
Sometimes USB disconnets, Ones monitor doest turn on after sleep mode (power on/off helps), Slow volume regulation from remote control, Ambiglow only on bottom side
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow
Fecha de uso 2018-12-07
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow
Fecha de uso 2018-12-07
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
Para obtener el mejor rendimiento de salida, asegúrate siempre de que la tarjeta gráfica es capaz de alcanzar la resolución y la frecuencia de actualización máximas de esta pantalla de Philips.
Cobertura BT. 709/DCI-P3 según CIE1976
Área NTSC según CIE1976
Área sRGB según CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Reservados todos los derechos. AMD, el logotipo de flecha de AMD, AMD FreeSync™ y sus combinaciones son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Otros nombres de productos en esta publicación se utilizan solo con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.