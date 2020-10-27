Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 60 días
Descatalogado
65PUS6753/12
Smart TV 4K LED Ultra HD ultraplano
Relájate y disfruta de la increíble calidad de 4K UHD en un Smart TV muy fácil de utilizar. Accede a tu contenido preferido al instante con SAPHI, visualiza imágenes de aspecto natural y nítido gracias a Pixel Precise Ultra HD y enlázalo todo con Ambilight.
TV Ambilight de 164 cm (65")
Índice de rendimiento de imagen de 1100
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD
SAPHI es un sistema operativo rápido e intuitivo que hace que sea un verdadero placer usar tu Smart TV de Philips. Disfruta de una gran calidad de imagen y del acceso con un solo botón a un menú de iconos sencillo. Controla el televisor con facilidad y desplázate rápidamente a las aplicaciones para Smart TV de Philips más populares como YouTube, Netflix, y mucho más.
La belleza de un televisor 4K Ultra HD está en disfrutar de cada detalle. El motor Philips Pixel Precise Ultra HD convierte cualquier imagen de entrada en una impresionante resolución de pantalla UHD. Disfrutá de imágenes en movimiento nítidas y con un contraste excepcional. Conseguí negros más oscuros y blancos más claros, así como colores nítidos y tonos de piel naturales en todo momento y desde cualquier fuente.
Con cuatro veces la resolución del Full HD convencional, Ultra HD ilumina la pantalla con más de 8 millones de pixeles y nuestra exclusiva tecnología de escalado a resolución Ultra. Disfruta de imágenes mejoradas independientemente del contenido original, además de una calidad de nitidez superior, una percepción de la profundidad mejorada, un mayor nivel de contraste, movimientos naturales y detalles nítidos.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
3.6
de 4
75
Reseñas
Miguel20
27/10/2020
Portugal
Comprador verificado
As especificações são cumpridas ao detalhe.
Qualidade de construção, qualidade de imagem, qualidade de desempenho. Até as pilhas ainda são as de origem.
Ventajas
Televisão de alta qualidade
Contras
App de aplicações muito pobre
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 6700 series 50PUS6753 Smart TV LED 4K UHD ultra fina
Fecha de uso 2019-10-27
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 6700 series 50PUS6753 Smart TV LED 4K UHD ultra fina
Fecha de uso 2019-10-27
jorge55
15/06/2019
Portugal
Produto com excelentes caracterísicas.
Muito boa relação preço/qualidade. Design de uma elegância superior. O suporte do ecrã com uma estética muito equilibrada.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 6700 series 43PUS6753 Smart TV LED 4K UHD ultra fina
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 6700 series 43PUS6753 Smart TV LED 4K UHD ultra fina
Roger1972
11/05/2019
Portugal
Função Ambilight, que leva a emoção para fora do ecrã
Função Ambilight, que leva a emoção para fora do ecrã. Recomendo este produto, 5 estrelas, qualidade preço.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 6700 series 43PUS6753 Smart TV LED 4K UHD ultra fina
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 6700 series 43PUS6753 Smart TV LED 4K UHD ultra fina
Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
(Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.
La aplicación TV Remote de Philips y las funciones relacionadas varían según el modelo de televisor, el operador y el país, así como el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Para obtener más detalles, visita: www.philips.com/TVRemoteapp.
Las aplicaciones de Smart TV varían según el modelo de televisor y el país. Para obtener más información, visita: www.philips.com/smarttv.
La grabación USB solo está disponible para canales digitales, las grabaciones pueden estar limitadas por la protección contra copias de las emisoras (CI+). Se pueden aplicar restricciones por país y canal.
La compatibilidad depende de la certificación Wi-Fi Miracast de Android 4.2 o posterior. Para obtener más información, consulta la documentación del dispositivo.
Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.