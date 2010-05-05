Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
AE6580/00
Radio portátil donde quiera que estés
Esta radio portátil FM/OM extremadamente compacta de tamaño bolsillo incorpora auriculares intrauditivos estéreo con recogecables, por lo que es perfecta para llevarla a cualquier parte.
tamaño bolsillo
Auriculares estéreo
0
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
2.0
de 4
3
Reseñas
raulillo
05/05/2010
España
Esta reseña se realizó para AE6580 Radio portátil
Esta reseña se realizó para AE6580 Radio portátil
jcsalvadores
15/05/2012
España
sintoniza mal las emisoras tanto en am como fm
no sintoniza muy bien las emisoras tanto en am como en fm. Existe siempre mucho sonido de fondo.
Esta reseña se realizó para AE6580 Radio portátil
Esta reseña se realizó para AE6580 Radio portátil
Edubaste
21/03/2013
España
Muchas pegas para el precio que tiene
Las pilas, 2, duran un suspiro y no tiene función de apagado automático por lo que la cosa empeora El sintonizador no es muy bueno y hay algunas emisoras que no se cogen bien El estéreo no se puede quitar por lo que mete un zumbido horroroso Los botones de memoria tienen poco relieve y si estás en la cama a oscuras cuesta acertar con el canal
Esta reseña se realizó para AE6580 Radio portátil
Esta reseña se realizó para AE6580 Radio portátil