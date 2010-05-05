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Descatalogado

Radio portátil

AE6580/00

2

| (3) Reseñas

Radio portátil donde quiera que estés

Esta radio portátil FM/OM extremadamente compacta de tamaño bolsillo incorpora auriculares intrauditivos estéreo con recogecables, por lo que es perfecta para llevarla a cualquier parte.

Ver todos los beneficios

Radio portátil donde quiera que estés

  • tamaño bolsillo

  • Auriculares estéreo

Toma para auriculares para mayor y más personal disfrute de la música

Sintonización analógica de radio FM/OM

Sintonización analógica de radio FM/OM

Tamaño de bolsillo para uso portátil

0

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Opiniones

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2.0

de 4

3

Reseñas

5
4

05/05/2010

España

España

Esta reseña se realizó para AE6580 Radio portátil

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15/05/2012

España

España

sintoniza mal las emisoras tanto en am como fm

no sintoniza muy bien las emisoras tanto en am como en fm. Existe siempre mucho sonido de fondo.

Esta reseña se realizó para AE6580 Radio portátil

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21/03/2013

España

España

Muchas pegas para el precio que tiene

Las pilas, 2, duran un suspiro y no tiene función de apagado automático por lo que la cosa empeora El sintonizador no es muy bueno y hay algunas emisoras que no se cogen bien El estéreo no se puede quitar por lo que mete un zumbido horroroso Los botones de memoria tienen poco relieve y si estás en la cama a oscuras cuesta acertar con el canal

Esta reseña se realizó para AE6580 Radio portátil

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