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Radio reloj

AJ2000/12

2.7

| (59) Reseñas

Despertarse

Despiértate con tu emisora de radio o tonos de alarma favoritos. Este elegante radio reloj AJ2000 de Philips con pantalla acabada en espejo te permite presintonizar dos horas de alarma de forma que tú y tu pareja podéis despertaros a horas diferentes. Despiértate cada día con una sonrisa.

Ver todos los beneficios

con tu emisora de radio favorita

Despertarse

  • Pantalla acabada en espejo

  • Sintonización digital, FM

  • Alarma dual

Alarma suave para experimentar un despertar agradable

Empieza bien el día despertándote suavemente con una alarma que aumenta de volumen de forma gradual. Los sonidos de alarma habituales con volumen preestablecido a menudo son demasiado bajos para despertarte o tan altos que resultan molestos y te despiertan bruscamente con un sobresalto. Elige despertarte con tu música preferida, con una emisora de radio o con un zumbador. El volumen de la alarma aumenta gradualmente desde un suave nivel bajo hasta uno razonablemente alto para despertarte con suavidad.

La pila de reserva asegura que los ajustes de la hora no se borren aunque se vaya la luz

Sintonizador FM para disfrutar de la radio

El sintonizador FM integrado te permite disfrutar de las noticias o la música de tu emisora de radio favorita cuando lo desees, basta con sintonizar la emisora que deseas escuchar.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.7

de 4

59

Reseñas

24/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

Beautiful clock

An extremely well designed clock one cannot help admiring. It’s accurate and the alarm function is very good. I haven’t used the radio functions hence cannot comment on the quality of that. Overall, I am very pleased with the purchase and would have no hesitation in recommending it to friends.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ2000 Clock Radio

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Esta reseña se realizó para AJ2000 Clock Radio

24/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Beautiful clock

[Employee of philipsglobal] An extremely well designed clock one cannot help admiring. It’s accurate and the alarm function is very good. I haven’t used the radio functions hence cannot comment on the quality of that. Overall, I am very pleased with the purchase and would have no hesitation in recommending it to friends.

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17/04/2023

France

France

Comprador verificado

Très beau design

Ergonomie et design très bien. Facile d'utilisation

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ2000 Radio-réveil

Fecha de uso 2023-03-17

Sí, recomiendo este producto

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Fecha de uso 2023-03-17

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