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AJ2000/12
Despertarse
Despiértate con tu emisora de radio o tonos de alarma favoritos. Este elegante radio reloj AJ2000 de Philips con pantalla acabada en espejo te permite presintonizar dos horas de alarma de forma que tú y tu pareja podéis despertaros a horas diferentes. Despiértate cada día con una sonrisa.
Pantalla acabada en espejo
Sintonización digital, FM
Alarma dual
Empieza bien el día despertándote suavemente con una alarma que aumenta de volumen de forma gradual. Los sonidos de alarma habituales con volumen preestablecido a menudo son demasiado bajos para despertarte o tan altos que resultan molestos y te despiertan bruscamente con un sobresalto. Elige despertarte con tu música preferida, con una emisora de radio o con un zumbador. El volumen de la alarma aumenta gradualmente desde un suave nivel bajo hasta uno razonablemente alto para despertarte con suavidad.
El sintonizador FM integrado te permite disfrutar de las noticias o la música de tu emisora de radio favorita cuando lo desees, basta con sintonizar la emisora que deseas escuchar.
2.7
de 4
59
Reseñas
jonahbear
24/02/2018
United Kingdom
Beautiful clock
An extremely well designed clock one cannot help admiring. It’s accurate and the alarm function is very good. I haven’t used the radio functions hence cannot comment on the quality of that. Overall, I am very pleased with the purchase and would have no hesitation in recommending it to friends.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ2000 Clock Radio
Sí, recomiendo este producto
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Arun
24/02/2018
United Kingdom
Comprador verificado
Beautiful clock
[Employee of philipsglobal] An extremely well designed clock one cannot help admiring. It’s accurate and the alarm function is very good. I haven’t used the radio functions hence cannot comment on the quality of that. Overall, I am very pleased with the purchase and would have no hesitation in recommending it to friends.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ2000 Clock Radio
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Papou1
17/04/2023
France
Comprador verificado
Très beau design
Ergonomie et design très bien. Facile d'utilisation
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ2000 Radio-réveil
Fecha de uso 2023-03-17
Sí, recomiendo este producto
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Fecha de uso 2023-03-17