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Descatalogado

Radiodespertador

AJ3200/12

2.1

| (64) Reseñas

Despiértate con la radio FM y un smartphone completamente cargado

El radio reloj AJ3200 de Philips carga cualquier smartphone, iPhone o dispositivo Android mientras duermes. La base flexible se ajusta perfectamente a la posición del conector de cualquier teléfono. Despiértate con tu emisora de radio FM favorita y comienza el día con las pilas completamente cargadas.

Ver todos los beneficios

Despiértate con la radio FM y un smartphone completamente cargado

  • Carga universal

  • Sintonización digital, FM

  • Alarma dual

  • Hora y alarma de reserva

Bases con carga universal y gestión de cables

Bases con carga universal y gestión de cables

No más líos de cables en la mesita de noche. Este radio reloj incorpora tres bases intercambiables para cargar tu iPhone, Android o cualquier otro smartphone. Utilice Lightning de Apple o el cable de carga de 30 patillas con la base correcta para su iPhone y/o la base micro USB para Android y el resto. Una vez que el cable y la base se han conectado, conecta su smartphone y comienza a cargar. Incluso los cables se mantienen fuera de la vista de manera ordenada.

Despiértate con tu emisora de radio favorita o con un zumbador

Despiértate con tu emisora de radio favorita o con un zumbador

Despiértate con el sonido de tu emisora de radio favorita o con un zumbador. Simplemente ajusta la alarma del radio reloj de Philips para despertarte con la emisora de radio que has escuchado por última vez o despiértate con el sonido de un zumbador. Cuando llega la hora de levantarse, el radio reloj de Philips encenderá automáticamente la emisora de radio o hará sonar el zumbador.

Repetición de alarma para aplazamiento adicional

Repetición de alarma para aplazamiento adicional

Para evitar que te quedes dormido, el radio reloj de Philips dispone de una función de alarma diferida. Si la alarma suena y quieres seguir durmiendo un poco más, simplemente pulsa el botón de repetición de alarma una vez y vuélvete a dormir. En nueve minutos la alarma volverá a sonar. Puedes continuar pulsando el botón de repetición de alarma cada nueve minutos hasta que apagues del todo la alarma.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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2.1

de 4

64

Reseñas

28/12/2016

Nederland

Nederland

Prima

Ik bezit de wekkerradio nu 5 dagen,en ik ben er zeer tevreden mee.het geluid van de radio is goed en het display vind ik niet te fel.ik ben er zeer blij mee!!

Esta reseña se realizó para AJ3200 Klokradio

Esta reseña se realizó para AJ3200 Klokradio

12/08/2016

France

France

Comprador verificado

Un bon petit radio réveil avec supports de charge

c'est un bon petit radio réveil vraiment pas cher, tout simple, qui sert aussi de support de charge. Attention, ne vous attendez pas à lire votre musique avec, il est destiné à recharger votre mobile, rien de plus. Il y a deux alarmes réglables sur Radio ou Sonnerie Le + : connecté sur secteur, pas de piles polluantes, mais ceci dit, il y a des piles de sauvegarde, donc pas de panne de réveil Je recommande pour un usage quotidien

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3200 Radio-réveil

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3200 Radio-réveil

22/01/2016

United Kingdom

United Kingdom

Very good for the money

Decent audio quality, two alarm settings and a phone charger! This products got way too low ratings on this website. It works perfectly and does everything I want. It also looks really cool. The only con is that you are unable to adjust the alarm audio level. It is the perfect level though. The alarm starts with a low sound level, but within 5 minutes it has reached a very comfortable sound level. If you use the radio without the alarm function the level can be set to a higher level.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3200 Clock Radio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3200 Clock Radio

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