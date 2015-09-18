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Descatalogado
AJ6200D/12
Despiértate con la magnífica música de tu iPod/iPhone
Reproduce y carga tu iPod/iPhone a través del conector Lightning con este elegante radio reloj de Philips. Con un conector USB extra, una potencia de salida de 5 W y sintonización digital FM con presintonías, los grandes botones de la parte delantera ofrecen una configuración de la hora y la alarma sin complicaciones.
con conector Lightning
para iPod/iPhone
Puerto USB para carga
5 W, FM, alarma dual
Disfruta de tu música favorita mientras cargas tu iPod/iPhone a través del nuevo conector Lightning. Solo tienes que conectarlo directamente en el altavoz para reproducir las canciones que desees con un sonido soberbio. También carga el dispositivo rápidamente mientras se reproduce, por lo que no tendrás que preocuparte por si te quedas sin batería.
La radio digital FM te ofrece mayor variedad para tu colección musical en el sistema de audio de Philips. Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.
2.5
de 4
11
Reseñas
liderplayer
18/09/2015
España
Música y radio accesible
Es muy cómodo tener un sitio donde cargar el iphone y oir música, y saber qué se puede oir la radio.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ6200D Radio reloj despertador para iPod/iPhone
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ6200D Radio reloj despertador para iPod/iPhone
FBMm
20/02/2015
France
Très simple d'utilisation
Très bon réveil, simple d'usage, facile à régler, bonne réception radio, qualité de son plutôt correct. Je l'ai acheté malgré de mauvais commentaires et je suis plutôt satisfait car ils ne sont pas très justifiés. Hormis la fréquence radio qui s'affiche plutôt que l'heure lors du réveil, un peu bête effectivement.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ6200D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ6200D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Rudi
07/01/2014
France
Excellent produit mais ....
Produit très bien fini. J'aime le design classique, pas trop moderne. Les touches sont agréables, le son très bon (pour un radio réveil hein !! ;) ) L'ergonomie très bonne ; je l'ai réglé en 5 minutes sans lire la notice. Hélas j'aurai été prêt a payer un peu plus cher pour mettre ces 2 étoiles de plus à mon évaluation globale : 1- Une coque de telephone est prohibée pour installer l'iphone sur le dock 2- Le RDS, pour connaitre la station sur laquelle nous sommes, aurait été appréciable (même avec un afficheur réduit) ; en effet, il y a 20 stations mémorisables .. Mais personnellement je suis incapable de retenir les correspondances de 20 fréquences différentes ..
Esta reseña se realizó para AJ6200D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Esta reseña se realizó para AJ6200D Radio-réveil pour iPod/iPhone