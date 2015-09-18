ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso

Descatalogado

Radio reloj despertador para iPod/iPhone

AJ6200D/12

2.5

| (11) Reseñas

Despiértate con la magnífica música de tu iPod/iPhone

Reproduce y carga tu iPod/iPhone a través del conector Lightning con este elegante radio reloj de Philips. Con un conector USB extra, una potencia de salida de 5 W y sintonización digital FM con presintonías, los grandes botones de la parte delantera ofrecen una configuración de la hora y la alarma sin complicaciones.

Ver todos los beneficios

Despiértate con la magnífica música de tu iPod/iPhone

  • con conector Lightning

  • para iPod/iPhone

  • Puerto USB para carga

  • 5 W, FM, alarma dual

Carga rápida y reproducción de música a través del conector Lightning

Carga rápida y reproducción de música a través del conector Lightning

Disfruta de tu música favorita mientras cargas tu iPod/iPhone a través del nuevo conector Lightning. Solo tienes que conectarlo directamente en el altavoz para reproducir las canciones que desees con un sonido soberbio. También carga el dispositivo rápidamente mientras se reproduce, por lo que no tendrás que preocuparte por si te quedas sin batería.

Sintonización digital FM con presintonías

Sintonización digital FM con presintonías

La radio digital FM te ofrece mayor variedad para tu colección musical en el sistema de audio de Philips. Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.

USB extra para cargar un smartphone o una tableta adicional

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.5

de 4

11

Reseñas

4

18/09/2015

España

España

Música y radio accesible

Es muy cómodo tener un sitio donde cargar el iphone y oir música, y saber qué se puede oir la radio.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ6200D Radio reloj despertador para iPod/iPhone

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ6200D Radio reloj despertador para iPod/iPhone

20/02/2015

France

France

Très simple d'utilisation

Très bon réveil, simple d'usage, facile à régler, bonne réception radio, qualité de son plutôt correct. Je l'ai acheté malgré de mauvais commentaires et je suis plutôt satisfait car ils ne sont pas très justifiés. Hormis la fréquence radio qui s'affiche plutôt que l'heure lors du réveil, un peu bête effectivement.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ6200D Radio-réveil pour iPod/iPhone

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ6200D Radio-réveil pour iPod/iPhone

07/01/2014

France

France

Excellent produit mais ....

Produit très bien fini. J'aime le design classique, pas trop moderne. Les touches sont agréables, le son très bon (pour un radio réveil hein !! ;) ) L'ergonomie très bonne ; je l'ai réglé en 5 minutes sans lire la notice. Hélas j'aurai été prêt a payer un peu plus cher pour mettre ces 2 étoiles de plus à mon évaluation globale : 1- Une coque de telephone est prohibée pour installer l'iphone sur le dock 2- Le RDS, pour connaitre la station sur laquelle nous sommes, aurait été appréciable (même avec un afficheur réduit) ; en effet, il y a 20 stations mémorisables .. Mais personnellement je suis incapable de retenir les correspondances de 20 fréquences différentes ..

Esta reseña se realizó para AJ6200D Radio-réveil pour iPod/iPhone

Esta reseña se realizó para AJ6200D Radio-réveil pour iPod/iPhone

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.