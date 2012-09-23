Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
Disfruta de tu música vayas donde vayas
Disfrutas con las cosas sencillas de la vida y te gusta la comodidad. Este diseño compacto y portátil del sistema CD Soundmachine de Philips te permite disfrutar de tu música favorita con la ayuda de funciones fáciles de utilizar.
Rosa
Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.
La función de reproducción aleatoria/repetición te libra del aburrimiento de tener que escuchar tu música reproducida en el mismo orden una y otra vez. Después de cargar tus canciones favoritas en el reproductor, lo único que tienes que hacer es seleccionar uno de los modos: aleatorio o repetición para que tus canciones se reproduzcan con un modo de orden diferente. Disfruta de una experiencia musical diferente y única cada vez que escuchas tu reproductor.
Philips es conocida por fabricar productos compatibles con muchos discos disponibles en el mercado. Este sistema de audio le permite disfrutar de la música desde un CD, CD-R y CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) significa que tu sistema de audio puede reproducir tanto los discos CD grabables (CD-R) como los CD regrabables (CD-RW). Los discos CD-R pueden grabarse una vez y reproducirse en cualquier reproductor de CD de audio, mientras que los discos CD-RW pueden grabarse y volver a grabarse infinidad de veces y solo pueden reproducirse en reproductores de CD de audio compatibles.
4.0
de 4
10
Reseñas
90%
ha recomendado este producto
Markus
23/09/2012
United Kingdom
Great value for money
This prduct is great value for money, and is very reliable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ102C CD Soundmachine
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ102C CD Soundmachine
paddas
15/07/2012
France
La qualité du son
J'aurai jamais cru qu'un petit poste radio CD, puisse avoir un son aussi net. Je le recommande au acheteur qui veulent acquérir ce produit.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ102C Lecteur de CD
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ102C Lecteur de CD
CAROLA
05/10/2011
Sverige
Perfekt till barnen!
Snygg och tålig. Låg vikt och enkel att bära. Prisvärd. Tycker dock att markeringen på knapparna (stop, paus etc) kunde framhävas tydligare. Vit knapp med vit markering på är inte så praktisk. Definitivt ett bra köp till barnrummet.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ102C CD Soundmachine
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ102C CD Soundmachine