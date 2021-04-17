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Equipo de sonido con CD

AZ127/12

3.5

| (17) Reseñas

Disfruta de tu música vayas donde vayas

Disfrutas con las cosas sencillas de la vida y te gusta la comodidad. El elegante y compacto AZ127 te permite disfrutar de tu música favorita con la ayuda de funciones fáciles de utilizar.

Ver todos los beneficios

Disfruta de tu música vayas donde vayas

  • CD

  • casete

Aleatorio/repetición de CD para disfrute personal de la música

Aleatorio/repetición de CD para disfrute personal de la música

La función de reproducción aleatoria/repetición te libra del aburrimiento de tener que escuchar tu música reproducida en el mismo orden una y otra vez. Después de cargar tus canciones favoritas en el reproductor, lo único que tienes que hacer es seleccionar uno de los modos: aleatorio o repetición para que tus canciones se reproduzcan con un modo de orden diferente. Disfruta de una experiencia musical diferente y única cada vez que escuchas tu reproductor.

Pletina de casete con parada automática

Pletina de casete con parada automática

0

CD programable de 20 pistas

La reproducción programable del CD te permite disfrutar de tus pistas favoritas en el orden que prefieras.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.5

de 4

17

Reseñas

3

17/04/2021

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

great CD and Music Cassette Player

it was really great for me to buy this CD and Cassette Player, and use it a lot. it plays all the cds, and music cassettes very well, and the sound quality is great,its very easy to use,both on mains electricity, and on batteries,and the radio is also great to listen to as well.

Ventajas

works very well

Contras

nothing to report

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ127 CD Soundmachine

Fecha de uso 2020-04-17

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ127 CD Soundmachine

Fecha de uso 2020-04-17

27/05/2013

United Kingdom

United Kingdom

Its perfect for what i wanted.

Its a great piece of kit , the sound is quality and its very portable which is what i needed especially with two teenagers in the house always borrowing it. Its compact and fits on the worktop with ease.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ127 CD Soundmachine

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ127 CD Soundmachine

06/11/2024

France

France

Comprador verificado

Bon produit audio

Un seul défaut : pas d’affichage des longueurs d’ondes pour la radio.

Ventajas

Peu encombrant. Bonne qualité de son

Contras

Pas d’affichage de la longueur d’ondes

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ127 Lecteur de CD

Fecha de uso 2024-10-06

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ127 Lecteur de CD

Fecha de uso 2024-10-06

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