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AZ127/12
Disfruta de tu música vayas donde vayas
Disfrutas con las cosas sencillas de la vida y te gusta la comodidad. El elegante y compacto AZ127 te permite disfrutar de tu música favorita con la ayuda de funciones fáciles de utilizar.
CD
casete
La función de reproducción aleatoria/repetición te libra del aburrimiento de tener que escuchar tu música reproducida en el mismo orden una y otra vez. Después de cargar tus canciones favoritas en el reproductor, lo único que tienes que hacer es seleccionar uno de los modos: aleatorio o repetición para que tus canciones se reproduzcan con un modo de orden diferente. Disfruta de una experiencia musical diferente y única cada vez que escuchas tu reproductor.
0
La reproducción programable del CD te permite disfrutar de tus pistas favoritas en el orden que prefieras.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
3.5
de 4
17
Reseñas
delboy 1214
17/04/2021
United Kingdom
Comprador verificado
great CD and Music Cassette Player
it was really great for me to buy this CD and Cassette Player, and use it a lot. it plays all the cds, and music cassettes very well, and the sound quality is great,its very easy to use,both on mains electricity, and on batteries,and the radio is also great to listen to as well.
Ventajas
works very well
Contras
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Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ127 CD Soundmachine
Fecha de uso 2020-04-17
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ127 CD Soundmachine
Fecha de uso 2020-04-17
Jason12
27/05/2013
United Kingdom
Its perfect for what i wanted.
Its a great piece of kit , the sound is quality and its very portable which is what i needed especially with two teenagers in the house always borrowing it. Its compact and fits on the worktop with ease.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ127 CD Soundmachine
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ127 CD Soundmachine
Louisinette
06/11/2024
France
Comprador verificado
Bon produit audio
Un seul défaut : pas d’affichage des longueurs d’ondes pour la radio.
Ventajas
Peu encombrant. Bonne qualité de son
Contras
Pas d’affichage de la longueur d’ondes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ127 Lecteur de CD
Fecha de uso 2024-10-06
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ127 Lecteur de CD
Fecha de uso 2024-10-06