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Descatalogado
Disfruta de tu música vayas donde vayas
El diseño elegante y portátil del AZ1834 te permite disfrutar de tus colecciones de música favorita en MP3/WMA guardadas en tu reproductor portátil de música sin utilizar auriculares.
USB
Los altavoces estéreo compactos proporcionan una calidad de sonido total y te permiten escuchar con libertad. Disfruta de la música en todo momento y lugar con los altavoces estéreo incorporados, que permiten disfrutar de la reproducción de música cómodamente.
La conexión de entrada de línea MP3 permite la reproducción directa de contenido MP3 a través del sistema de audio. Solo tienes que conectar el reproductor de MP3 portátil al sistema de audio a través de su conector de entrada de línea incorporado para disfrutar de una calidad de sonido impresionante mientras reproduces tu música favorita desde el reproductor de MP3 portátil.
Con el modo USB directo, solo tienes que conectar tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo de Philips y la música digital se reproducirá directamente en el dispositivo de Philips.
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3.8
de 4
22
Reseñas
86%
ha recomendado este producto
11/09/2011
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ1834 CD Soundmachine
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ1834 CD Soundmachine
Michele1985
09/08/2016
Italia
Buona qualità del suono, robusto e durevole.
Possiedo già da diversi anni questo apparecchio e ne sono soddisfattissimo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ1834 Stereo CD
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ1834 Stereo CD
justine62
15/07/2012
France
produit fiable et performant
c'est un produit fiable ,cd radio et cle usb,tout ce qu'il faut pour le quotidien avec un son trés bon.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ1834 Lecteur de CD
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ1834 Lecteur de CD