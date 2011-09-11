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Descatalogado

CD Soundmachine

AZ1834/12

3.8

| (22) Reseñas | 86% ha recomendado este producto

Disfruta de tu música vayas donde vayas

El diseño elegante y portátil del AZ1834 te permite disfrutar de tus colecciones de música favorita en MP3/WMA guardadas en tu reproductor portátil de música sin utilizar auriculares.

Ver todos los beneficios

Disfruta de tu música vayas donde vayas

  • USB

Altavoces de banda completa para un sonido absorbente y dinámico

Altavoces de banda completa para un sonido absorbente y dinámico

Los altavoces estéreo compactos proporcionan una calidad de sonido total y te permiten escuchar con libertad. Disfruta de la música en todo momento y lugar con los altavoces estéreo incorporados, que permiten disfrutar de la reproducción de música cómodamente.

Conexión de entrada de línea para reproducción de música portátil

La conexión de entrada de línea MP3 permite la reproducción directa de contenido MP3 a través del sistema de audio. Solo tienes que conectar el reproductor de MP3 portátil al sistema de audio a través de su conector de entrada de línea incorporado para disfrutar de una calidad de sonido impresionante mientras reproduces tu música favorita desde el reproductor de MP3 portátil.

USB directo para reproducción de música MP3/WMA

USB directo para reproducción de música MP3/WMA

Con el modo USB directo, solo tienes que conectar tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo de Philips y la música digital se reproducirá directamente en el dispositivo de Philips.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.8

de 4

22

Reseñas

86%

ha recomendado este producto

1

11/09/2011

España

España

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ1834 CD Soundmachine

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ1834 CD Soundmachine

09/08/2016

Italia

Italia

Buona qualità del suono, robusto e durevole.

Possiedo già da diversi anni questo apparecchio e ne sono soddisfattissimo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ1834 Stereo CD

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ1834 Stereo CD

15/07/2012

France

France

produit fiable et performant

c'est un produit fiable ,cd radio et cle usb,tout ce qu'il faut pour le quotidien avec un son trés bon.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ1834 Lecteur de CD

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ1834 Lecteur de CD

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