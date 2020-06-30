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Disfruta de tu música vayas donde vayas
Disfrutas con las cosas sencillas de la vida y te gusta la comodidad. Este diseño compacto y portátil del sistema CD Soundmachine de Philips te permite disfrutar de tu música favorita con la ayuda de funciones fáciles de utilizar.
Rojo
3 W
Sintonización digital
La reproducción programable del CD te permite disfrutar de tus pistas favoritas en el orden que prefieras.
4.0
de 4
14
Reseñas
86%
ha recomendado este producto
Buses
30/06/2020
United Kingdom
Comprador verificado
Brilliant
Because of the Phillips name and the quality and the size of the unit
Ventajas
Great reception
Contras
Nothing
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ215S CD Soundmachine
Fecha de uso 2019-05-30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ215S CD Soundmachine
Fecha de uso 2019-05-30
Benjimax
21/08/2018
United Kingdom
Cool little system for kids
Cheap and cheerful system, perfect for a young kid's bedroom. It's sturdy, simple to use and light. My 4 year old loves it!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ215R CD Soundmachine
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ215R CD Soundmachine
ROBBY77
21/01/2018
United Kingdom
GOOD SOUND
A GOOD SOUND FROM A GOOD MAKE BEEN LOOKING FOR A CASSETTE PLAYER FOR A WHILE. THIS ONE IS JUST THE JOB
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ215R CD Soundmachine
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ215R CD Soundmachine