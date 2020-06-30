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CD Soundmachine

AZ215R/12

4

| (14) Reseñas | 86% ha recomendado este producto

Disfruta de tu música vayas donde vayas

Disfrutas con las cosas sencillas de la vida y te gusta la comodidad. Este diseño compacto y portátil del sistema CD Soundmachine de Philips te permite disfrutar de tu música favorita con la ayuda de funciones fáciles de utilizar.

Ver todos los beneficios

Disfruta de tu música vayas donde vayas

  • Rojo

  • 3 W

  • Sintonización digital

20 presintonías

CD programable de 20 pistas

La reproducción programable del CD te permite disfrutar de tus pistas favoritas en el orden que prefieras.

Sintoniz. estéreo FM

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.0

de 4

14

Reseñas

86%

ha recomendado este producto

30/06/2020

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Brilliant

Because of the Phillips name and the quality and the size of the unit

Ventajas

Great reception

Contras

Nothing

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ215S CD Soundmachine

Fecha de uso 2019-05-30

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ215S CD Soundmachine

Fecha de uso 2019-05-30

21/08/2018

United Kingdom

United Kingdom

Cool little system for kids

Cheap and cheerful system, perfect for a young kid's bedroom. It's sturdy, simple to use and light. My 4 year old loves it!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ215R CD Soundmachine

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ215R CD Soundmachine

21/01/2018

United Kingdom

United Kingdom

GOOD SOUND

A GOOD SOUND FROM A GOOD MAKE BEEN LOOKING FOR A CASSETTE PLAYER FOR A WHILE. THIS ONE IS JUST THE JOB

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ215R CD Soundmachine

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ215R CD Soundmachine

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