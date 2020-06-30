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Disfruta de tu música vayas donde vayas
Disfrutas con las cosas sencillas de la vida y te gusta la comodidad. Este diseño compacto y portátil del sistema CD Soundmachine de Philips te permite disfrutar de tu música favorita con la ayuda de funciones fáciles de utilizar.
Plata
3 W
Sintonización digital
Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.
Realiza una sola conexión fácil y disfruta de toda la música de tus dispositivos portátiles y ordenadores. Solo tienes que conectar el dispositivo al puerto AUDIO-IN (3,5 mm) de tu equipo de Philips. En los ordenadores, la conexión normalmente se realiza desde la salida de auriculares. Una vez conectado, podrás disfrutar de toda tu colección de música directamente en un equipo de altavoces superiores. Philips ofrece simplemente el mejor sonido.
La reproducción programable del CD te permite disfrutar de tus pistas favoritas en el orden que prefieras.
4.0
de 4
14
Reseñas
86%
ha recomendado este producto
Buses
30/06/2020
United Kingdom
Comprador verificado
Brilliant
Because of the Phillips name and the quality and the size of the unit
Ventajas
Great reception
Contras
Nothing
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ215S CD Soundmachine
Fecha de uso 2019-05-30
Sí, recomiendo este producto
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Fecha de uso 2019-05-30
Benjimax
21/08/2018
United Kingdom
Cool little system for kids
Cheap and cheerful system, perfect for a young kid's bedroom. It's sturdy, simple to use and light. My 4 year old loves it!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ215R CD Soundmachine
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ROBBY77
21/01/2018
United Kingdom
GOOD SOUND
A GOOD SOUND FROM A GOOD MAKE BEEN LOOKING FOR A CASSETTE PLAYER FOR A WHILE. THIS ONE IS JUST THE JOB
Sí, recomiendo este producto
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