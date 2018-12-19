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Descatalogado
Pies suaves del talón a la punta de los dedos
Philips Pedi Advanced te permite lograr unos pies suaves de punta a talón. El diseño del mango y disco giratorio exclusivo posibilita una eliminación de las durezas eficaz, precisa y sencilla.
Con borde ultrapreciso
Disco giratorio
Wet & Dry
Sin cable y recargable
El disco giratorio exclusivo con borde ultrapreciso deja los pies suaves del talón a la punta de los dedos. El disco giratorio y el borde preciso te permiten quitar callos y durezas de forma precisa, cómoda y suave en zonas grandes y pequeñas.
Tratamiento suave de la piel gracias al corindón mineral natural del disco.
Diseño ergonómico galardonado que permite alcanzar fácilmente los talones y la punta de los dedos de los pies.
4.3
de 4
45
Reseñas
86%
ha recomendado este producto
Lasahakira
19/12/2018
España
Me encanta
Unos callos de vendimiar fuera con este producto es excelente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pedi Advanced BCR430/00 Lima eléctrica para pies
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pedi Advanced BCR430/00 Lima eléctrica para pies
Lem74
09/12/2018
España
Suave y eficaz
Es estupenda para dejar los pies como la seda. Además la punta del cabezal ayuda a llegar a todas las partes de pies y dedos. El grano de la lima no es muy grueso así que requiere un uso continuado, pero si no se tienen muchas duricias va estupendo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pedi Advanced BCR430/00 Lima eléctrica para pies
Sí, recomiendo este producto
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beass78
22/10/2018
España
Increíble!!!! 100% Recomendable
La lima eléctrica para pies de Philips ha sido un gran descubrimiento. Estoy muy contenta con su resultado y la recomiendo 100%. Los resultados son prácticamente inmediatos. Me ha sorprendido enormemente como funciona y el resultado que ofrece. Siempre me había costado mucho utilizar limas manuales, piedra pómez,… para suavizar la planta de los pies porque me daban dentera. Pero con la Pedi Advanced de Philips me ha resultado muy sencillo, cómodo y eficaz y la sensación que ofrece al usarla incluso da gusto. Elimina las durezas sin ningún esfuerzo. El disco giratorio elimina las durezas de un modo muy suave. Su diseño es tan ergonómico que te permite utilizarla con una gran facilidad. El no necesitar de cables mientras su utilización, también la hace muy cómoda. A pesar de ir con batería, apenas pesa. Y la batería es suficiente para más de una sesión. Gracias a Philips por haber sacado un producto así.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pedi Advanced BCR430/00 Lima eléctrica para pies
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pedi Advanced BCR430/00 Lima eléctrica para pies