ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Imagen solo del producto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía de beneficios emocionales
  • Fotografía del embalaje
  • Imagen solo del producto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía de beneficios emocionales
  • Fotografía del embalaje

Descatalogado

Pedi AdvancedLima eléctrica para pies

BCR430/00

4.3

| (45) Reseñas | 86% ha recomendado este producto

Pies suaves del talón a la punta de los dedos

Philips Pedi Advanced te permite lograr unos pies suaves de punta a talón. El diseño del mango y disco giratorio exclusivo posibilita una eliminación de las durezas eficaz, precisa y sencilla.

Ver todos los beneficios

Con disco ultrapreciso

Pies suaves del talón a la punta de los dedos

  • Con borde ultrapreciso

  • Disco giratorio

  • Wet & Dry

  • Sin cable y recargable

Disco giratorio exclusivo para unos pies suaves del talón a la punta de los dedos

Disco giratorio exclusivo para unos pies suaves del talón a la punta de los dedos

El disco giratorio exclusivo con borde ultrapreciso deja los pies suaves del talón a la punta de los dedos. El disco giratorio y el borde preciso te permiten quitar callos y durezas de forma precisa, cómoda y suave en zonas grandes y pequeñas.

Tratamiento suave de la piel

Tratamiento suave de la piel gracias al corindón mineral natural del disco.

Diseño de mango galardonado

Diseño de mango galardonado

Diseño ergonómico galardonado que permite alcanzar fácilmente los talones y la punta de los dedos de los pies.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

45

Reseñas

86%

ha recomendado este producto

19/12/2018

España

España

Me encanta

Unos callos de vendimiar fuera con este producto es excelente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pedi Advanced BCR430/00 Lima eléctrica para pies

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pedi Advanced BCR430/00 Lima eléctrica para pies

09/12/2018

España

España

Suave y eficaz

Es estupenda para dejar los pies como la seda. Además la punta del cabezal ayuda a llegar a todas las partes de pies y dedos. El grano de la lima no es muy grueso así que requiere un uso continuado, pero si no se tienen muchas duricias va estupendo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pedi Advanced BCR430/00 Lima eléctrica para pies

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pedi Advanced BCR430/00 Lima eléctrica para pies

22/10/2018

España

España

Increíble!!!! 100% Recomendable

La lima eléctrica para pies de Philips ha sido un gran descubrimiento. Estoy muy contenta con su resultado y la recomiendo 100%. Los resultados son prácticamente inmediatos. Me ha sorprendido enormemente como funciona y el resultado que ofrece. Siempre me había costado mucho utilizar limas manuales, piedra pómez,… para suavizar la planta de los pies porque me daban dentera. Pero con la Pedi Advanced de Philips me ha resultado muy sencillo, cómodo y eficaz y la sensación que ofrece al usarla incluso da gusto. Elimina las durezas sin ningún esfuerzo. El disco giratorio elimina las durezas de un modo muy suave. Su diseño es tan ergonómico que te permite utilizarla con una gran facilidad. El no necesitar de cables mientras su utilización, también la hace muy cómoda. A pesar de ir con batería, apenas pesa. Y la batería es suficiente para más de una sesión. Gracias a Philips por haber sacado un producto así.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pedi Advanced BCR430/00 Lima eléctrica para pies

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pedi Advanced BCR430/00 Lima eléctrica para pies

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.