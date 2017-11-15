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Descatalogado

Microcadena inalámbrica multihabitación

BM50B/10

3.8

| (32) Reseñas

Un solo toque para reproducir música en todas las habitaciones

El sistema musical Philips izzy reproduce música a través de Bluetooth, CD/USB y FM. Con solo pulsar un botón la música de smartphones, CD/USB y emisoras de radio se reproducirá simultáneamente en los altavoces izzy de cualquier habitación. Además, cuenta con una configuración sencilla sin router, contraseña ni aplicaciones.

Ver todos los beneficios

Un solo toque para reproducir música en todas las habitaciones

  • puede montarse en la pared

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Bluetooth®

  • con MULTIPAIR

Reproduce música en una sola habitación de forma inalámbrica a través de Bluetooth

Reproduce música en una sola habitación de forma inalámbrica a través de Bluetooth

El altavoz Philips Izzy te permite transmitir tu música favorita desde el teléfono, la tableta o el ordenador, sin importar qué aplicación de música o radio utilices.

Un toque para configurar izzylink™, sin router, sin contraseña ni aplicaciones

Un toque para configurar izzylink™, sin router, sin contraseña ni aplicaciones

No se necesita ningún router, contraseña ni aplicación para realizar la configuración. Solo es necesario mantener pulsado el botón "GROUP" en los dos altavoces para configurarlos por primera vez. Repite la operación para agregar un tercer, cuarto y quinto altavoz. Cada vez que mantengas pulsado el botón "Group" se agregará un nuevo altavoz. La reproducción de música en varias habitaciones nunca había sido tan fácil. Cuando la operación haya terminado, la red izzylink™ se almacenará, incluso cuando el altavoz esté desconectado.

USB directo para reproducir fácilmente música en MP3

USB directo para reproducir fácilmente música en MP3

Gracias a la completa capacidad de transferencia de archivos, puedes disfrutar fácilmente de la comodidad de acceder a más música digital a través del USB directo integrado.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.8

de 4

32

Reseñas

15/11/2017

United Kingdom

United Kingdom

Excellent

I am so pleased with this product it is better than I expected it to be. May be a little quiet for some if used on its own but paired with an Izzy link portable speaker it has great sound and is more than loud enough.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BM50B Wireless multi-room music system

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BM50B Wireless multi-room music system

27/07/2017

Nederland

Nederland

Na een dag in gebruik, zeer tevreden.

Makkelijke in bedrijfstelling. CD werkt uitstekend. Degelijke behuizing en degelijke ophang middelen. Zeer goed geluid. Fraai design

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BM50B multiroom, Wireless Music System

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BM50B multiroom, Wireless Music System

16/07/2017

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Alles was man braucht

super , für alle die auch ihre alten CDs hören wollen oder USB , usw.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BM50B Kabellose Multiroom-Musiksysteme

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BM50B Kabellose Multiroom-Musiksysteme

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