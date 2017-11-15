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Descatalogado
BM50B/10
Un solo toque para reproducir música en todas las habitaciones
El sistema musical Philips izzy reproduce música a través de Bluetooth, CD/USB y FM. Con solo pulsar un botón la música de smartphones, CD/USB y emisoras de radio se reproducirá simultáneamente en los altavoces izzy de cualquier habitación. Además, cuenta con una configuración sencilla sin router, contraseña ni aplicaciones.
puede montarse en la pared
CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®
con MULTIPAIR
El altavoz Philips Izzy te permite transmitir tu música favorita desde el teléfono, la tableta o el ordenador, sin importar qué aplicación de música o radio utilices.
No se necesita ningún router, contraseña ni aplicación para realizar la configuración. Solo es necesario mantener pulsado el botón "GROUP" en los dos altavoces para configurarlos por primera vez. Repite la operación para agregar un tercer, cuarto y quinto altavoz. Cada vez que mantengas pulsado el botón "Group" se agregará un nuevo altavoz. La reproducción de música en varias habitaciones nunca había sido tan fácil. Cuando la operación haya terminado, la red izzylink™ se almacenará, incluso cuando el altavoz esté desconectado.
Gracias a la completa capacidad de transferencia de archivos, puedes disfrutar fácilmente de la comodidad de acceder a más música digital a través del USB directo integrado.
3.8
de 4
32
Reseñas
CarolineT
15/11/2017
United Kingdom
Excellent
I am so pleased with this product it is better than I expected it to be. May be a little quiet for some if used on its own but paired with an Izzy link portable speaker it has great sound and is more than loud enough.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BM50B Wireless multi-room music system
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BM50B Wireless multi-room music system
gik23
27/07/2017
Nederland
Na een dag in gebruik, zeer tevreden.
Makkelijke in bedrijfstelling. CD werkt uitstekend. Degelijke behuizing en degelijke ophang middelen. Zeer goed geluid. Fraai design
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BM50B multiroom, Wireless Music System
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BM50B multiroom, Wireless Music System
olli64
16/07/2017
Deutschland
Comprador verificado
Alles was man braucht
super , für alle die auch ihre alten CDs hören wollen oder USB , usw.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BM50B Kabellose Multiroom-Musiksysteme
Sí, recomiendo este producto
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