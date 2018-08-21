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Descatalogado

izzyaltavoz inalámbrico multiroom

BM5B/10

3.3

| (25) Reseñas

Un solo toque para reproducir música en todas las habitaciones

El altavoz inalámbrico multiroom Philips Izzy reproduce música inalámbricamente a través de Bluetooth. Con solo tocar un botón, podrás reproducir música con hasta cinco altavoces Izzy en cada habitación al mismo tiempo y sin esfuerzo. Es fácil de configurar y no requiere router, contraseña ni aplicaciones.

Ver todos los beneficios

Un solo toque para reproducir música en todas las habitaciones

  • Bluetooth®

  • Negro

Reproduce música en una sola habitación de forma inalámbrica a través de Bluetooth

Reproduce música en una sola habitación de forma inalámbrica a través de Bluetooth

El altavoz Philips Izzy te permite transmitir tu música favorita desde el teléfono, la tableta o el ordenador, sin importar qué aplicación de música o radio utilices.

Puedes agrupar hasta 5 altavoces izzy con izzylink™ para disfrutar en varias habitaciones

Puedes agrupar hasta 5 altavoces izzy con izzylink™ para disfrutar en varias habitaciones

izzylink™ es una tecnología inalámbrica que utiliza el estándar IEEE 802.11n para permitir la conexión de varios altavoces a una red inalámbrica. La red conecta hasta cinco altavoces sin necesidad de configurar un router, una contraseña Wi-Fi o una aplicación de dispositivo móvil inteligente. Puedes agregar altavoces izzy a la red de manera sencilla para disfrutar de la reproducción de música en habitaciones distintas al mismo tiempo. Cada altavoz puede alternar, con un solo toque, entre el modo único para el uso individual y el modo de grupo para reproducir música en varias habitaciones.

Un toque para configurar izzylink™, sin router, sin contraseña ni aplicaciones

Un toque para configurar izzylink™, sin router, sin contraseña ni aplicaciones

No se necesita ningún router, contraseña ni aplicación para realizar la configuración. Solo es necesario mantener pulsado el botón "GROUP" en los dos altavoces para configurarlos por primera vez. Repite la operación para agregar un tercer, cuarto y quinto altavoz. Cada vez que mantengas pulsado el botón "Group" se agregará un nuevo altavoz. La reproducción de música en varias habitaciones nunca había sido tan fácil. Cuando la operación haya terminado, la red izzylink™ se almacenará, incluso cuando el altavoz esté desconectado.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.3

de 4

25

Reseñas

21/08/2018

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant sound from Izzy

Philips manage to get a beautifully balanced and powerful sound from a small, nicely designed package. Material and sound quality are excellent, and it's super easy to connect the group. Bluetooth pairing is straightforward. This is my favourite speaker from the Izzy range (I also have BM50 and BM7), as this has a nice fabric cover, rather than the grille type of the other two. The only missing thing for me would be an app to control the speakers in the group.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para izzy BM5B wireless multiroom speaker

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para izzy BM5B wireless multiroom speaker

26/02/2017

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

funktioniert wie erhofft

guter Klang, mobil dank kleiner Baugrösse, genau wie erhofft

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para izzy BM5B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para izzy BM5B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher

22/07/2016

Sverige

Sverige

Comprador verificado

Lätt använd med bluetooth

Bra ljud med bluetooth och Spotify bl.a! Lätt att ta med på resor.

Esta reseña se realizó para izzy BM5B trådlös högtalare för flera rum

Esta reseña se realizó para izzy BM5B trådlös högtalare för flera rum

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