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Descatalogado
BM5B/10
Un solo toque para reproducir música en todas las habitaciones
El altavoz inalámbrico multiroom Philips Izzy reproduce música inalámbricamente a través de Bluetooth. Con solo tocar un botón, podrás reproducir música con hasta cinco altavoces Izzy en cada habitación al mismo tiempo y sin esfuerzo. Es fácil de configurar y no requiere router, contraseña ni aplicaciones.
Bluetooth®
Negro
El altavoz Philips Izzy te permite transmitir tu música favorita desde el teléfono, la tableta o el ordenador, sin importar qué aplicación de música o radio utilices.
izzylink™ es una tecnología inalámbrica que utiliza el estándar IEEE 802.11n para permitir la conexión de varios altavoces a una red inalámbrica. La red conecta hasta cinco altavoces sin necesidad de configurar un router, una contraseña Wi-Fi o una aplicación de dispositivo móvil inteligente. Puedes agregar altavoces izzy a la red de manera sencilla para disfrutar de la reproducción de música en habitaciones distintas al mismo tiempo. Cada altavoz puede alternar, con un solo toque, entre el modo único para el uso individual y el modo de grupo para reproducir música en varias habitaciones.
No se necesita ningún router, contraseña ni aplicación para realizar la configuración. Solo es necesario mantener pulsado el botón "GROUP" en los dos altavoces para configurarlos por primera vez. Repite la operación para agregar un tercer, cuarto y quinto altavoz. Cada vez que mantengas pulsado el botón "Group" se agregará un nuevo altavoz. La reproducción de música en varias habitaciones nunca había sido tan fácil. Cuando la operación haya terminado, la red izzylink™ se almacenará, incluso cuando el altavoz esté desconectado.
3.3
de 4
25
Reseñas
Benjimax
21/08/2018
United Kingdom
Brilliant sound from Izzy
Philips manage to get a beautifully balanced and powerful sound from a small, nicely designed package. Material and sound quality are excellent, and it's super easy to connect the group. Bluetooth pairing is straightforward. This is my favourite speaker from the Izzy range (I also have BM50 and BM7), as this has a nice fabric cover, rather than the grille type of the other two. The only missing thing for me would be an app to control the speakers in the group.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para izzy BM5B wireless multiroom speaker
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para izzy BM5B wireless multiroom speaker
grasgheidjer
26/02/2017
Deutschland
Comprador verificado
funktioniert wie erhofft
guter Klang, mobil dank kleiner Baugrösse, genau wie erhofft
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para izzy BM5B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher
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Tangen
22/07/2016
Sverige
Comprador verificado
Lätt använd med bluetooth
Bra ljud med bluetooth och Spotify bl.a! Lätt att ta med på resor.
Esta reseña se realizó para izzy BM5B trådlös högtalare för flera rum
Esta reseña se realizó para izzy BM5B trådlös högtalare för flera rum