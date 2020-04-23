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BRL160/00
Afeitado apurado impecable
Disfruta de un afeitado apurado perfecto y cómodo en piernas y cuerpo. Nuestro sistema de afeitado más avanzado te garantiza una piel sedosa sin irritar. SatinShave Prestige es tan cómoda que podrás afeitarte a diario, pero gracias a sus resultados apurados, no tendrás que hacerlo.
Afeitadora de doble lámina
Sistema de afeitado avanzado
1 h de recarga + carga rápida
3 accesorios
Las cuchillas curvas y flexibles son un 75 % más eficaces que las cuchillas Ladyshave tradicionales*. Situadas debajo de la lámina protectora, siguen tus contornos para ofrecerte nuestro afeitado más apurado.
A medida que pasas la afeitadora por tu cuerpo, el cabezal Multiflex con láminas flotantes y cuello flexible se desliza de forma uniforme para mantener un contacto óptimo con la piel. Las láminas dobles de afeitado garantizan que no se escape el vello.
Las almohadillas de tacto suave situadas a cada lado del cabezal de afeitado te ofrecen una pasada uniforme y una sensación cómoda, especialmente en las zonas curvas.
Premios
3.8
de 4
311
Reseñas
Yesi
23/04/2020
España
Buena
Autonomía y buen acabado. Ergonómico. Lo recomendaría
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinShave Prestige BRL160/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Fecha de uso 2018-04-23
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinShave Prestige BRL160/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Fecha de uso 2018-04-23
Stacyl2
26/09/2020
United Kingdom
Effective and easy
This product is brilliant, I've only had one other ladies shaver so I just presumed they were all rubbish. I was WRONG! This satin shave prestige gives a very close shave leaving my legs smooth. Best used with shower gel or soap because it glides better
Ventajas
Easy close shave
Contras
No cons
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinShave Prestige BRL170/00 Wet and Dry electric shaver
Fecha de uso 2019-09-26
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinShave Prestige BRL170/00 Wet and Dry electric shaver
Fecha de uso 2019-09-26
Marley73
19/07/2018
United Kingdom
I am extremely happy with this lady shaver.
I was sick of cutting my legs with disposable razors so I took my time to find an electric shaver that could give a close, pain- free shave, was lightweight and easy to use, could be used in the shower and was easy to re-charge with a charge that lasted a considerable time. I found all of these qualities in this shaver! It was also reduced considerably! Thank you Phillips. Please don't ever dis-continue this product!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinShave Prestige BRL170/00 Wet and Dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinShave Prestige BRL170/00 Wet and Dry electric shaver