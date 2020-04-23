ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Imagen solo del producto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del embalaje
  • Imagen solo del producto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del embalaje

SatinShave PrestigeAfeitadora eléctrica en seco y húmedo

BRL160/00

3.8

| (311) Reseñas

1 premio

Afeitado apurado impecable

Disfruta de un afeitado apurado perfecto y cómodo en piernas y cuerpo. Nuestro sistema de afeitado más avanzado te garantiza una piel sedosa sin irritar. SatinShave Prestige es tan cómoda que podrás afeitarte a diario, pero gracias a sus resultados apurados, no tendrás que hacerlo.

Ver todos los beneficios

con nuestro sistema de afeitado más avanzado

Afeitado apurado impecable

  • Afeitadora de doble lámina

  • Sistema de afeitado avanzado

  • 1 h de recarga + carga rápida

  • 3 accesorios

Nuestro sistema más avanzado para el afeitado más apurado

Nuestro sistema más avanzado para el afeitado más apurado

Las cuchillas curvas y flexibles son un 75 % más eficaces que las cuchillas Ladyshave tradicionales*. Situadas debajo de la lámina protectora, siguen tus contornos para ofrecerte nuestro afeitado más apurado.

Cabezal Multiflex con láminas dobles para evitar dejar vello

Cabezal Multiflex con láminas dobles para evitar dejar vello

A medida que pasas la afeitadora por tu cuerpo, el cabezal Multiflex con láminas flotantes y cuello flexible se desliza de forma uniforme para mantener un contacto óptimo con la piel. Las láminas dobles de afeitado garantizan que no se escape el vello.

Almohadillas cómodas de tacto suave para una piel extremadamente sedosa

Almohadillas cómodas de tacto suave para una piel extremadamente sedosa

Las almohadillas de tacto suave situadas a cada lado del cabezal de afeitado te ofrecen una pasada uniforme y una sensación cómoda, especialmente en las zonas curvas.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Encuentra una pieza de repuesto o un accesorio

Ir a piezas y accesorios

Piezas y accesorios

Premios

  • Imagen de AWARD-612378

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.8

de 4

311

Reseñas

23/04/2020

España

España

Buena

Autonomía y buen acabado. Ergonómico. Lo recomendaría

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinShave Prestige BRL160/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

Fecha de uso 2018-04-23

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinShave Prestige BRL160/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

Fecha de uso 2018-04-23

26/09/2020

United Kingdom

United Kingdom

Effective and easy

This product is brilliant, I've only had one other ladies shaver so I just presumed they were all rubbish. I was WRONG! This satin shave prestige gives a very close shave leaving my legs smooth. Best used with shower gel or soap because it glides better

Ventajas

Easy close shave

Contras

No cons

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinShave Prestige BRL170/00 Wet and Dry electric shaver

Fecha de uso 2019-09-26

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinShave Prestige BRL170/00 Wet and Dry electric shaver

Fecha de uso 2019-09-26

19/07/2018

United Kingdom

United Kingdom

I am extremely happy with this lady shaver.

I was sick of cutting my legs with disposable razors so I took my time to find an electric shaver that could give a close, pain- free shave, was lightweight and easy to use, could be used in the shower and was easy to re-charge with a charge that lasted a considerable time. I found all of these qualities in this shaver! It was also reduced considerably! Thank you Phillips. Please don't ever dis-continue this product!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinShave Prestige BRL170/00 Wet and Dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinShave Prestige BRL170/00 Wet and Dry electric shaver

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.