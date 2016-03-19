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Soporte de montaje de cliente

BS6B2234B/00

Maximiza el espacio de escritorio

Maximiza el espacio de escritorio y fija los clientes de PC a tu monitor Philips SmartErgoBase con el soporte de montaje de cliente. Esta sencilla solución versátil te permite crear una configuración todo en uno para una productividad máxima

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Maximiza el espacio de escritorio

  • Para Philips SmartErgoBase

Fácil de instalar y de usar

El soporte de montaje de cliente se adapta al galardonado monitor comercial SmartErgoBase de Philips para un montaje de PC y Thin Client sencillo.

Ajuste ergonómico completo

El diseño inteligente del soporte de montaje de cliente permite realizar ajustes ergonómicos completos (altura, inclinación) en el SmartErgoBase de Philips

Patrón de montaje VESA de 100 mm universal

Los orificios de montaje VESA estándares del sector garantizan la compatibilidad de montaje con la mayoría de los ordenadores de formato pequeño y Thin Clients.

Especificaciones técnicas

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