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BS6B2234B/00
Maximiza el espacio de escritorio
Maximiza el espacio de escritorio y fija los clientes de PC a tu monitor Philips SmartErgoBase con el soporte de montaje de cliente. Esta sencilla solución versátil te permite crear una configuración todo en uno para una productividad máxima
Para Philips SmartErgoBase
El soporte de montaje de cliente se adapta al galardonado monitor comercial SmartErgoBase de Philips para un montaje de PC y Thin Client sencillo.
El diseño inteligente del soporte de montaje de cliente permite realizar ajustes ergonómicos completos (altura, inclinación) en el SmartErgoBase de Philips
Los orificios de montaje VESA estándares del sector garantizan la compatibilidad de montaje con la mayoría de los ordenadores de formato pequeño y Thin Clients.
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