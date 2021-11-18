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Descatalogado
Limpieza suave superior. Listo en 1 minuto
El mini limpiador facial con tecnología de rotación es compacto, fácil de usar y resulta ideal para tu rutina diaria de cuidado de la piel dondequiera que estés.
Tecnología de rotación
Limpieza
1 cabezal para limpieza
1 ajuste de intensidad
El movimiento de rotación elimina de forma rápida pero suave estas impurezas al arrastrarlas, dejando la piel limpia en profundidad.
Gracias a la tecnología de rotación y a las 32 000 cerdas suaves y sedosas del cepillo de limpieza para piel sensible, obtendrás mejores resultados de limpieza para tu piel sensible con un programa de limpieza recomendado de 60 segundos.
El mini limpiador facial VisaPure es eficaz contra las impurezas y suave con la piel sensible. El cepillo de limpieza limpia la piel sensible con suavidad y la deja sedosa y radiante. Las 32 000 cerdas ultrafinas están diseñadas para una experiencia de limpieza suave. Sus cerdas suaves, sedosas, finas y densas garantizan un deslizamiento suave durante la limpieza con total comodidad para la piel. El mini limpiador facial VisaPure es tan suave que se puede utilizar dos veces al día.
4.6
de 4
183
Reseñas
95%
ha recomendado este producto
Aslan27
18/11/2021
España
Cumple todas mis expectativas
Pues relación calidad precio, es el mejor cepillo facial del mercado. Hace una limpieza exhaustiva y muy delicada incluso con pieles finas y delicadas como la mía, con otros se me ha irritado y con este cepillo no. Además puedes usar cualquier tipo de cabezal Philips dependiendo del tipo de limpieza que te quieres hacer en ese momento. Y es bastante cómodo de usar por el tamaño.
Ventajas
Súper cómodo de usar
Contras
La batería
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure BSC111/06 Mini limpiador facial
Fecha de uso 2020-11-18
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure BSC111/06 Mini limpiador facial
Fecha de uso 2020-11-18
JackieMendonza29
07/12/2018
España
confortable de usar
[Employee of philipsglobal] muy comodo y sencillo, me deja la piel muy suave. Me encanta, lo recomiendo!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure BSC111/08 Mini limpiador facial
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure BSC111/08 Mini limpiador facial
SILVIROS
15/10/2018
España
Parte de la promoción
ES IDEAL PARA PIELES CON ROSÁCEA
Mi experiencia con este producto ha sido increíble, para las que tienen la piel sensible y/o rosácea sabrán que no podemos frotar porque enseguida se nos pone la cara al rojo vivo. Pero con el cepillo para pieles sensibles ni lo notas. Además también quiero destacar lo fácil que es usarlo, ya que es pequeño y fácil de manejar, incluso si te lo quieres llevar de viaje o a cualquier sitio.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure BSC111/08 Mini limpiador facial
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure BSC111/08 Mini limpiador facial
En comparación con la limpieza manual. Datos en archivo.