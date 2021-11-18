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Descatalogado

VisaPureMini limpiador facial

BSC111/08

4.6

| (183) Reseñas | 95% ha recomendado este producto

Limpieza suave superior. Listo en 1 minuto

El mini limpiador facial con tecnología de rotación es compacto, fácil de usar y resulta ideal para tu rutina diaria de cuidado de la piel dondequiera que estés.

Ver todos los beneficios

Ideal para la piel sensible y deshidratada

Limpieza suave superior. Listo en 1 minuto

  • Tecnología de rotación

  • Limpieza

  • 1 cabezal para limpieza

  • 1 ajuste de intensidad

Tecnología de limpieza por rotación

Tecnología de limpieza por rotación

El movimiento de rotación elimina de forma rápida pero suave estas impurezas al arrastrarlas, dejando la piel limpia en profundidad.

Limpieza mejor que la limpieza manual. Listo en 1 minuto*

Limpieza mejor que la limpieza manual. Listo en 1 minuto*

Gracias a la tecnología de rotación y a las 32 000 cerdas suaves y sedosas del cepillo de limpieza para piel sensible, obtendrás mejores resultados de limpieza para tu piel sensible con un programa de limpieza recomendado de 60 segundos.

Suave con la piel sensible, implacable con las impurezas

Suave con la piel sensible, implacable con las impurezas

El mini limpiador facial VisaPure es eficaz contra las impurezas y suave con la piel sensible. El cepillo de limpieza limpia la piel sensible con suavidad y la deja sedosa y radiante. Las 32 000 cerdas ultrafinas están diseñadas para una experiencia de limpieza suave. Sus cerdas suaves, sedosas, finas y densas garantizan un deslizamiento suave durante la limpieza con total comodidad para la piel. El mini limpiador facial VisaPure es tan suave que se puede utilizar dos veces al día.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 4

183

Reseñas

95%

ha recomendado este producto

18/11/2021

España

España

Cumple todas mis expectativas

Pues relación calidad precio, es el mejor cepillo facial del mercado. Hace una limpieza exhaustiva y muy delicada incluso con pieles finas y delicadas como la mía, con otros se me ha irritado y con este cepillo no. Además puedes usar cualquier tipo de cabezal Philips dependiendo del tipo de limpieza que te quieres hacer en ese momento. Y es bastante cómodo de usar por el tamaño.

Ventajas

Súper cómodo de usar

Contras

La batería

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VisaPure BSC111/06 Mini limpiador facial

Fecha de uso 2020-11-18

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VisaPure BSC111/06 Mini limpiador facial

Fecha de uso 2020-11-18

07/12/2018

España

España

confortable de usar

[Employee of philipsglobal] muy comodo y sencillo, me deja la piel muy suave. Me encanta, lo recomiendo!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VisaPure BSC111/08 Mini limpiador facial

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VisaPure BSC111/08 Mini limpiador facial

15/10/2018

España

España

ES IDEAL PARA PIELES CON ROSÁCEA

Mi experiencia con este producto ha sido increíble, para las que tienen la piel sensible y/o rosácea sabrán que no podemos frotar porque enseguida se nos pone la cara al rojo vivo. Pero con el cepillo para pieles sensibles ni lo notas. Además también quiero destacar lo fácil que es usarlo, ya que es pequeño y fácil de manejar, incluso si te lo quieres llevar de viaje o a cualquier sitio.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VisaPure BSC111/08 Mini limpiador facial

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VisaPure BSC111/08 Mini limpiador facial

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Avisos legales

  1. En comparación con la limpieza manual. Datos en archivo.