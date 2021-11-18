El VisaPure Mini Limpiador Facial BSC111/08 es muy cómodo y fácil de utilizar. Por su tamaño se puede llevar en un pequeño bolso de viaje que no incomoda ni pesa. Su batería es recargable (por medio de electricidad) y se puede usar en la ducha o en la bañera. La calidad de este limpiador compacto se nota desde el primer contacto con el mismo, la parte externa es de un material siliconado, liviano y cómodo de manipular por su peso mínimo. El cabezal rotatorio es de una cerda suave y corta que gira delicadamente. Su mantenimiento es simple, el cepillo se puede lavar fácilmente bajo el grifo. Yo uso este producto cada noche para mi limpieza facial, ya que es muy suave y se complementa perfectamente tanto con el jabón como con limpiadores específicos, brindándome excelentes resultados que con el paso de los días la piel está más tersa y luminosa. Que debemos tener en cuenta para no tener inconvenientes: No utilizarlo si nuestra piel está irritada o agrietada. No ponerlo en el lavavajillas, si la parte externa está rota llevarlo al técnico, no usar mientras está enchufado.. Una pequeña innovación en el área de la cosmética al alcance de nuestras manos y en casa. Creo que sería perfecto que junto al pack del aparato y el cepillo se incorporaran otros rotadores con otras funciones (masajeador, pulidor, etc.)