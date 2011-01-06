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Descatalogado
Captura y comparte grandes momentos en alta definición
La videocámara de tamaño bolsillo de Philips captura vídeos con sólo tocar un botón. Libera momentos mágicos en HD compartiéndolos en el televisor o en línea. Un conector USB integrado conecta la videocámara al PC o Mac, sin lío de cables.
Graba vídeos en alta definición (720p) y disfrútalos en la misma calidad que las emisiones televisivas de alta definición. “720” se refiere a la resolución en pantalla, el número de líneas horizontales presentes. “p” es la inicial de “progressive scan” (escaneo progresivo), la aparición secuencial de las líneas en cada fotograma. 720p es una calidad de vídeo superior a la habitual en los teléfonos móviles y las cámaras digitales corrientes. Además, la videocámara Philips usa el mismo formato que los reproductores y discos Blu-ray Disc: H.264. Este formato de gran sofisticación te ofrece una calidad de imagen de alta definición soberbia para que puedas apreciar tus recuerdos en vídeo con claridad cristalina.
No vuelvas a perderte otro momento maravilloso. Con la capacidad de encendido rápido de la videocámara Philips puedes ponerte a grabar prácticamente al instante. Gracias a funciones avanzadas como la rápida velocidad del procesador y un procesamiento de señal delicado, sólo se tarda dos segundos en encenderla. Los botones se diseñaron pensando en la facilidad de uso, por lo que basta con pulsar uno para empezar a filmar en alta definición. Con la videocámara Philips siempre estarás listo para grabar los acontecimientos más sorprendentes sin perder un segundo.
Gracias al software de Windows incorporado, podrás publicar tus vídeos en sitios Web como YouTube, Facebook, Twitter y Vimeo sin problemas. En el caso de los usuarios de Mac, podréis organizar, editar y compartir los vídeos fácilmente con iMovie, de iLife. Gracias a la técnica de compresión avanzada del formato de vídeo HD (H.264) que usa la videocámara Philips, se generan archivos más pequeños que los de las videocámaras, las cámaras digitales y los teléfonos móviles estándar sin tener que sacrificar la calidad de vídeo, de esta forma podrás compartirlos aún más rápido. Además, estos archivos se pueden usar con otros programas como iPhoto y Windows Movie Maker.
4.6
de 4
10
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
KAZALLA
06/01/2011
España
Una videocamara muy versatil
Esta videpcamara es muy ligera y facil de manejar con un diseño elegante y una forma adecuada a la palma de la mano,lo cual facilita el manejo de esta,con un solo dedo se puede cambiar los parametros de calidad de imagen como utilizar el visionado de estas,gracias a su conector USB puedes descargar las imagenes a tu ordenador sin necesidas de cables,la bateria se recarga directamente de tu ordenador con lo que no necesitas llevar baterias de repuesto o un cargador.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM100BU Videocámara de alta definición
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM100BU Videocámara de alta definición
Kailas
28/04/2012
United Kingdom
CAM100BU is perfect
Very nice pocket camcoder ever seen, good battery backup, performance and video quality.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM100BU HD camcorder
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM100BU HD camcorder
cam100
10/02/2012
United Kingdom
Recommended
If you want a night cam you should buy this cam and not cam102 as it has a much better lens, see the specifications.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM100BU HD camcorder
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM100BU HD camcorder