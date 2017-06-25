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Descatalogado
Capturar y compartir magníficos momentos nunca había sido fácil
Haz vídeos increíbles en Full HD, y perfecciónalos con la increíble tecnología antivibración de la videocámara ESee. La grabación en dos formatos ofrece el formato HD y un formato que se puede enviar por correo electrónico, permitiéndote compartir tus vídeos en el televisor hasta 4 veces más rápido.
Gracias al software de Windows incorporado, podrás publicar tus vídeos en sitios Web como YouTube, Facebook, Twitter y Vimeo sin problemas. En el caso de los usuarios de Mac, podréis organizar, editar y compartir los vídeos fácilmente con iMovie, de iLife. Gracias a la técnica de compresión avanzada del formato de vídeo HD (H.264) que usa la videocámara Philips, se generan archivos más pequeños que los de las videocámaras, las cámaras digitales y los teléfonos móviles estándar sin tener que sacrificar la calidad de vídeo, de esta forma podrás compartirlos aún más rápido. Además, estos archivos se pueden usar con otros programas como iPhoto y Windows Movie Maker.
4.2
de 4
9
Reseñas
88%
ha recomendado este producto
wisiwig
25/06/2017
United Kingdom
Know your photo requirements...
I read the other reviews which I did not find helpful or reflect my own. I have been using this camera, purchased through CPC for over two years. I like to take spur of the moment shots, as well as the usual holiday snaps. This camera is fabulous for both, the antishake is amazing as is the sound recording. When you arrive home you can view directly to your TV at HDMI quality(I have a 60" LED TV which brings ouit the best in my photos. Take photos or videos, control is simple and you focus on the shot you are taking.Well done Phillips.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM110BL HD camcorder
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM110BL HD camcorder
Jeronimo73
20/05/2012
Nederland
Perfecte kwaliteit in een handzaam 'jasje'
Hele praktische camera, makkelijk mee te nemen en goede HD beeldkwaliteit. De camera is binnen een paar seconden gebruiksklaar. Opnames bewerken werkt naadloos met iMovie van Apple, wat voor mij een must is. Erg tevreden metbdeze handzame camera!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM110BL HD-camcorder
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM110BL HD-camcorder
Hans1234
19/03/2012
Nederland
Fantastisch camcordertje
Leuk en mooi. Prima beeld en vooral erg prettig te bewerken met de meegeleverde software. De bestanden worden goed van een externe schijf gelezen door tv en dvd-speler.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM110BL HD-camcorder
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM110BL HD-camcorder