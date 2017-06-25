ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Imagen solo del producto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto en uso
  • Imagen solo del producto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto en uso

Descatalogado

Videocámara de alta definición

CAM110BL/00

4.2

| (9) Reseñas | 88% ha recomendado este producto

Capturar y compartir magníficos momentos nunca había sido fácil

Haz vídeos increíbles en Full HD, y perfecciónalos con la increíble tecnología antivibración de la videocámara ESee. La grabación en dos formatos ofrece el formato HD y un formato que se puede enviar por correo electrónico, permitiéndote compartir tus vídeos en el televisor hasta 4 veces más rápido.

Ver todos los beneficios

Con la tecnología avanzada antivibración

Capturar y compartir magníficos momentos nunca había sido fácil

Comparte rápidamente, envía correos electrónicos y publica en Facebook/YouTube

Comparte rápidamente, envía correos electrónicos y publica en Facebook/YouTube

Gracias al software de Windows incorporado, podrás publicar tus vídeos en sitios Web como YouTube, Facebook, Twitter y Vimeo sin problemas. En el caso de los usuarios de Mac, podréis organizar, editar y compartir los vídeos fácilmente con iMovie, de iLife. Gracias a la técnica de compresión avanzada del formato de vídeo HD (H.264) que usa la videocámara Philips, se generan archivos más pequeños que los de las videocámaras, las cámaras digitales y los teléfonos móviles estándar sin tener que sacrificar la calidad de vídeo, de esta forma podrás compartirlos aún más rápido. Además, estos archivos se pueden usar con otros programas como iPhoto y Windows Movie Maker.

Conexión de TV directa mediante HDMI para ver tus vídeos en HD

Conexión de TV directa mediante HDMI para ver tus vídeos en HD

Conexión USB integrada para una conexión sin complicaciones en tu PC/Mac

Conexión USB integrada para una conexión sin complicaciones en tu PC/Mac

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 4

9

Reseñas

88%

ha recomendado este producto

1

25/06/2017

United Kingdom

United Kingdom

Know your photo requirements...

I read the other reviews which I did not find helpful or reflect my own. I have been using this camera, purchased through CPC for over two years. I like to take spur of the moment shots, as well as the usual holiday snaps. This camera is fabulous for both, the antishake is amazing as is the sound recording. When you arrive home you can view directly to your TV at HDMI quality(I have a 60" LED TV which brings ouit the best in my photos. Take photos or videos, control is simple and you focus on the shot you are taking.Well done Phillips.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM110BL HD camcorder

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM110BL HD camcorder

20/05/2012

Nederland

Nederland

Perfecte kwaliteit in een handzaam 'jasje'

Hele praktische camera, makkelijk mee te nemen en goede HD beeldkwaliteit. De camera is binnen een paar seconden gebruiksklaar. Opnames bewerken werkt naadloos met iMovie van Apple, wat voor mij een must is. Erg tevreden metbdeze handzame camera!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM110BL HD-camcorder

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM110BL HD-camcorder

19/03/2012

Nederland

Nederland

Fantastisch camcordertje

Leuk en mooi. Prima beeld en vooral erg prettig te bewerken met de meegeleverde software. De bestanden worden goed van een externe schijf gelezen door tv en dvd-speler.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM110BL HD-camcorder

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM110BL HD-camcorder

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.