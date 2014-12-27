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Descatalogado

Videocámara de alta definición

CAM150RD/00

3.7

| (19) Reseñas

Capturar y compartir magníficos momentos nunca había sido fácil

La videocámara ESee CAM150 es sólida y resistente al agua, además de magnífica para un uso interior y exterior, incluso en condiciones de agua o nieve. La avanzada tecnología antivibración ofrece los vídeos más nítidos a la vez que la grabación en formato dual proporciona tanto el formato HD como formatos para poder enviar archivos por correo electrónico y compartirlos fácilmente con los demás.

Ver todos los beneficios

Incluso en condiciones de agua o nieve

Capturar y compartir magníficos momentos nunca había sido fácil

Comparte rápidamente, envía correos electrónicos y publica en Facebook/YouTube

Comparte rápidamente, envía correos electrónicos y publica en Facebook/YouTube

Gracias al software de Windows incorporado, podrás publicar tus vídeos en sitios Web como YouTube, Facebook, Twitter y Vimeo sin problemas. En el caso de los usuarios de Mac, podréis organizar, editar y compartir los vídeos fácilmente con iMovie, de iLife. Gracias a la técnica de compresión avanzada del formato de vídeo HD (H.264) que usa la videocámara Philips, se generan archivos más pequeños que los de las videocámaras, las cámaras digitales y los teléfonos móviles estándar sin tener que sacrificar la calidad de vídeo, de esta forma podrás compartirlos aún más rápido. Además, estos archivos se pueden usar con otros programas como iPhoto y Windows Movie Maker.

Conexión de TV directa mediante HDMI para ver tus vídeos en HD

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Diseño pequeño y fino para adaptarse fácilmente a tu bolsillo

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 4

19

Reseñas

27/12/2014

België

België

heel handig en helder beeld

zowel boven als onder water perfekt beeld...zolang het werkt... reeds 2 camcorders gekocht en reeds twee maal stuk gegaan bij het filmen onder water...jammer...

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM150RD HD-camcorder

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27/09/2012

Nederland

Nederland

Comprador verificado

klein maar fijn

Heel fijne resultaten. Helder beeld en representatief vvo het merk Philips.

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20/08/2012

Nederland

Nederland

Comprador verificado

uitstekend product

Voor een dergelijk klein product levert het uitstekende beelden op. Ik gebruik hem alleen voor het filmen, moet het nog op diverse situaties uitproberen, maar het belooft veel goeds.

Sí, recomiendo este producto

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