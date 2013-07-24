Desliza el dedo y comparte tus grandes momentos en el TV o la Web

La videocámara ESee CAM200 de Philips te permite grabar vídeos y hacer fotos con facilidad y aporta un nivel de sencillez completamente nuevo al uso compartido. Desliza el dedo por la pantalla táctil de 3" para compartir tus tomas en el televisor o en Internet, al instante y de forma inalámbrica.