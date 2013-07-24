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Descatalogado

Videocámara de alta definición

CAM200WH/00

3.6

| (5) Reseñas | 80% ha recomendado este producto

Desliza el dedo y comparte tus grandes momentos en el TV o la Web

La videocámara ESee CAM200 de Philips te permite grabar vídeos y hacer fotos con facilidad y aporta un nivel de sencillez completamente nuevo al uso compartido. Desliza el dedo por la pantalla táctil de 3" para compartir tus tomas en el televisor o en Internet, al instante y de forma inalámbrica.

Ver todos los beneficios

mediante la función Wi-Fi integrada

Desliza el dedo y comparte tus grandes momentos en el TV o la Web

Rememora tus recuerdos con todo detalle con vídeos en full HD

Rememora tus recuerdos con todo detalle con vídeos en full HD

Graba y disfruta de vídeos en calidad de alta definición (full HD 1080p). "1080" se refiere a la resolución de la pantalla, al número de líneas horizontales presentes y “p” es la inicial de “progressive scan” (escaneado progresivo), la aparición secuencial de las líneas en cada fotograma. 1080p aporta a los vídeos una calidad superior a la habitual en los teléfonos móviles y las cámaras digitales. Además, la videocámara usa el mismo formato de vídeo que los reproductores Blu-ray y discos - H.264. Este formato altamente sofisticado te ofrece una calidad de imagen de alta definición superior, para que puedas apreciar tus recuerdos en vídeo con claridad cristalina.

Graba vídeos más nítidos y firmes con la tecnología avanzada antivibración

Graba vídeos más nítidos y firmes con la tecnología avanzada antivibración

La tecnología avanzada antivibración te permite grabar vídeos que siempre querrás compartir. Gracias a los sensores giroscópicos, que cuentan con algoritmos avanzados, los vídeos estables y sin distorsiones están garantizados. Estos sensores miden la distancia entre el suelo y las lentes de la cámara y hacen las correcciones necesarias cuando la cámara tiembla. Esta avanzada tecnología te proporciona siempre imágenes claras, no borrosas y te permite capturar los mejores momentos de tu vida en increíbles vídeos.

Wi-Fi incorporada para compartir sin cables ni PC

La videocámara incorpora Wi-Fi, que te permite compartir fotos y vídeos al instante, sin necesidad de cables ni ordenador. Además, se puede conectar inalámbricamente a los dispositivos SimplyShare de Philips y televisores, reproductores de Blu-ray, reproductores de medios de red, sistemas de cine en casa y marcos de fotos compatibles con DLNA, lo que te permite disfrutar de tus momentos favoritos a gran pantalla. También podrás cargar tus fotos y vídeos en sitios de Internet, con aplicaciones integradas fáciles de usar para Facebook, Twitter, YouTube y Picassa. ESee Philips permite compartir con verdadera facilidad.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.6

de 4

5

Reseñas

80%

ha recomendado este producto

1

24/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

miracle

i like this product . it`s design is great and taking videos with these powerful lens is brillian

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM200WH HD camcorder

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM200WH HD camcorder

20/10/2012

Nederland

Nederland

makelijk mee te nemen

Klein en handig apparaat, accu gaat langer mee dan bij de functies de mobile telefoon kan bieden. Gaat ook makkelijk overzetten naar pc en tv

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM200WH HD-camcorder

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Esta reseña se realizó para CAM200WH HD-camcorder

16/08/2012

Italia

Italia

ottimo prodotto

facile da utilizzare e buona qualita' immagine. Facile anche la connesione in rete per spedire foto e video.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM200WH Videocamera HD

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM200WH Videocamera HD

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