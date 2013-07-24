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Descatalogado
Desliza el dedo y comparte tus grandes momentos en el TV o la Web
La videocámara ESee CAM200 de Philips te permite grabar vídeos y hacer fotos con facilidad y aporta un nivel de sencillez completamente nuevo al uso compartido. Desliza el dedo por la pantalla táctil de 3" para compartir tus tomas en el televisor o en Internet, al instante y de forma inalámbrica.
Graba y disfruta de vídeos en calidad de alta definición (full HD 1080p). "1080" se refiere a la resolución de la pantalla, al número de líneas horizontales presentes y “p” es la inicial de “progressive scan” (escaneado progresivo), la aparición secuencial de las líneas en cada fotograma. 1080p aporta a los vídeos una calidad superior a la habitual en los teléfonos móviles y las cámaras digitales. Además, la videocámara usa el mismo formato de vídeo que los reproductores Blu-ray y discos - H.264. Este formato altamente sofisticado te ofrece una calidad de imagen de alta definición superior, para que puedas apreciar tus recuerdos en vídeo con claridad cristalina.
La tecnología avanzada antivibración te permite grabar vídeos que siempre querrás compartir. Gracias a los sensores giroscópicos, que cuentan con algoritmos avanzados, los vídeos estables y sin distorsiones están garantizados. Estos sensores miden la distancia entre el suelo y las lentes de la cámara y hacen las correcciones necesarias cuando la cámara tiembla. Esta avanzada tecnología te proporciona siempre imágenes claras, no borrosas y te permite capturar los mejores momentos de tu vida en increíbles vídeos.
La videocámara incorpora Wi-Fi, que te permite compartir fotos y vídeos al instante, sin necesidad de cables ni ordenador. Además, se puede conectar inalámbricamente a los dispositivos SimplyShare de Philips y televisores, reproductores de Blu-ray, reproductores de medios de red, sistemas de cine en casa y marcos de fotos compatibles con DLNA, lo que te permite disfrutar de tus momentos favoritos a gran pantalla. También podrás cargar tus fotos y vídeos en sitios de Internet, con aplicaciones integradas fáciles de usar para Facebook, Twitter, YouTube y Picassa. ESee Philips permite compartir con verdadera facilidad.
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3.6
de 4
5
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
salar
24/07/2013
United Kingdom
miracle
i like this product . it`s design is great and taking videos with these powerful lens is brillian
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM200WH HD camcorder
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM200WH HD camcorder
wirobe
20/10/2012
Nederland
makelijk mee te nemen
Klein en handig apparaat, accu gaat langer mee dan bij de functies de mobile telefoon kan bieden. Gaat ook makkelijk overzetten naar pc en tv
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM200WH HD-camcorder
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM200WH HD-camcorder
rene12
16/08/2012
Italia
ottimo prodotto
facile da utilizzare e buona qualita' immagine. Facile anche la connesione in rete per spedire foto e video.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM200WH Videocamera HD
Sí, recomiendo este producto
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