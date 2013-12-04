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Descatalogado

Videocámara de alta definición

CAM300BL/00

4

| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

Capturar y compartir magníficos momentos nunca había sido fácil

Grabar vídeos y fotografías en alta definición es coser y cantar con esta videocámara ESee CAM300. Su pantalla táctil de tres pulgadas te otorga un control intuitivo, mientras que las funciones de edición instantánea e impresión rápida te permiten compartir los resultados directamente, tanto en un televisor como en línea.

Ver todos los beneficios

Control mediante pantalla táctil

Capturar y compartir magníficos momentos nunca había sido fácil

Conexión de TV directa mediante HDMI para ver tus vídeos en HD

Conexión de TV directa mediante HDMI para ver tus vídeos en HD

Grabación en formato dual para Full HD y envíos por correo electrónico.

Grabación en formato dual para Full HD y envíos por correo electrónico.

Los vídeos en Full HD son ideales para visualizarlos en televisores HD. Sin embargo, en caso de que quisieras enviar el vídeo por correo electrónico o compartirlo en internet, habría que comprimirlo y convertirlo a un formato susceptible de envío por correo electrónico. Tu cámara deja a un lado esta complicación con la grabación en formato dual. Activa la aplicación y graba tus vídeos en dos formatos simultáneamente: Full HD (1080p) y QWVGA (240p) para enviarlo por correo electrónico. Esto te permite disfrutar de tus vídeos al máximo en tu televisor HD a la vez que te ofrece la oportunidad de poder compartirlos electrónicamente al instante.

Graba vídeos más nítidos y firmes con la tecnología avanzada antivibración

Graba vídeos más nítidos y firmes con la tecnología avanzada antivibración

La tecnología avanzada antivibración te permite grabar vídeos que siempre querrás compartir. Gracias a los sensores giroscópicos, que cuentan con algoritmos avanzados, los vídeos estables y sin distorsiones están garantizados. Estos sensores miden la distancia entre el suelo y las lentes de la cámara y hacen las correcciones necesarias cuando la cámara tiembla. Esta avanzada tecnología te proporciona siempre imágenes claras, no borrosas y te permite capturar los mejores momentos de tu vida en increíbles vídeos.

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

5
3
2
1

04/12/2013

España

España

Muy buen producto

Perfecta vídeo cámara, compacta, de facil manejo y poco peso.La puedes llevar a cualquier parte .Muy buenas fotos e imágenes!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM300BL Videocámara de alta definición

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM300BL Videocámara de alta definición

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