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Descatalogado
Capturar y compartir magníficos momentos nunca había sido fácil
Grabar vídeos y fotografías en alta definición es coser y cantar con esta videocámara ESee CAM300. Su pantalla táctil de tres pulgadas te otorga un control intuitivo, mientras que las funciones de edición instantánea e impresión rápida te permiten compartir los resultados directamente, tanto en un televisor como en línea.
Los vídeos en Full HD son ideales para visualizarlos en televisores HD. Sin embargo, en caso de que quisieras enviar el vídeo por correo electrónico o compartirlo en internet, habría que comprimirlo y convertirlo a un formato susceptible de envío por correo electrónico. Tu cámara deja a un lado esta complicación con la grabación en formato dual. Activa la aplicación y graba tus vídeos en dos formatos simultáneamente: Full HD (1080p) y QWVGA (240p) para enviarlo por correo electrónico. Esto te permite disfrutar de tus vídeos al máximo en tu televisor HD a la vez que te ofrece la oportunidad de poder compartirlos electrónicamente al instante.
La tecnología avanzada antivibración te permite grabar vídeos que siempre querrás compartir. Gracias a los sensores giroscópicos, que cuentan con algoritmos avanzados, los vídeos estables y sin distorsiones están garantizados. Estos sensores miden la distancia entre el suelo y las lentes de la cámara y hacen las correcciones necesarias cuando la cámara tiembla. Esta avanzada tecnología te proporciona siempre imágenes claras, no borrosas y te permite capturar los mejores momentos de tu vida en increíbles vídeos.
4.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
Blondy
04/12/2013
España
Muy buen producto
Perfecta vídeo cámara, compacta, de facil manejo y poco peso.La puedes llevar a cualquier parte .Muy buenas fotos e imágenes!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM300BL Videocámara de alta definición
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM300BL Videocámara de alta definición