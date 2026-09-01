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Hairclipper series 3000Peine-guía ajustable para barba de 1-23 mm

CP0916

Peine-guía ajustable para tu cortapelos

Este peine-guía ajustable para tu cortapelos te ofrece precisión garantizada para el estilo que tienes en mente.

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Productos compatibles

Hairclipper series 3000

Hairclipper series 3000
Cortapelos

HC3510/13

Comprueba la compatibilidad a continuación

Peine-guía ajustable para tu cortapelos

  • Gris

  • Longitud del pelo: 1-23 mm

Renueva tu producto fácilmente con piezas originales de Philips

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.

Especificaciones técnicas

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