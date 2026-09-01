Hairclipper series 3000

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CP0916
Peine-guía ajustable para tu cortapelos
Este peine-guía ajustable para tu cortapelos te ofrece precisión garantizada para el estilo que tienes en mente.
Gris
Longitud del pelo: 1-23 mm
De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.