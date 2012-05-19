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Descatalogado

Radio reloj despertador para iPod/iPhone

DC315/12

4.3

| (36) Reseñas | 89% ha recomendado este producto

Empieza el día a tu manera

Empieza el día con alegría gracias a las melodías de tu iPhone o iPod en el radio reloj de Philips con alarmas duales. Por su capacidad para utilizar múltiples fuentes, este elegante sistema te permite despertarte con la música que elijas de dispositivos portátiles o la radio.

Ver todos los beneficios

Despiértate con tu música del iPhone/iPod

Empieza el día a tu manera

  • 8 W

El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo

El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo

El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido un túnel de graves alineado acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en el túnel de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.

Ajuste de alarmas para días laborables y fines de semana, para adaptarse a tu estilo de vida.

Ajuste de alarmas para días laborables y fines de semana, para adaptarse a tu estilo de vida.

Diseñado teniendo en cuenta los estilos de vida actuales, este radio reloj dispone de una función de alarma dual, que permite ajustar distintas horas de alarma para los días entre semana y para el fin de semana, o incluso usar distintos ajustes de alarma para los dos miembros de una pareja. Los ajustes de alarma pueden personalizarse con la misma hora de alarma para toda la semana, de lunes a domingo, o puedes ajustar la alarma para que se active más temprano los días entre semana de lunes a viernes y algo más tarde para disfrutar del descanso los sábados y domingos. Elijas lo que elijas, esta cómoda función te evita tener que programar distintas horas de alarma todas las noches.

Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad

Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad

Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

36

Reseñas

89%

ha recomendado este producto

2

19/05/2012

España

España

Una magnifica cuna para tu iPhone

Estupendas funciones en un solo producto, cargador, despertador (puedes elegir si quieres que te despierte la radio, la música de tu iphone o el timbre predefinido por Philips), reproductor de radio o mp3 si usas el cable adaptador. Recomendable totalmente.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DC315 Radio reloj despertador para iPod/iPhone

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16/01/2012

España

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Esta reseña se realizó para DC315 Radio reloj despertador para iPod/iPhone

05/01/2012

España

España

Muy bueno!

La verdad es que el diseño es genial y el sonido sorprendentemente bueno (lo uso como reproductor mientras hago otras cosas por casa). Por otro lado comentar que es comptible con mi iphone4 aunque no lo ponga. Lo carga y reproduce canciones. Buena compra si quieres olvidarte del cable de carga y despertarte con un buen diseño y calidad de sonido. 10/10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DC315 Radio reloj despertador para iPod/iPhone

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Avisos legales

  1. Evite el uso prolongado del equipo con volumen superior a 85 decibelios, ya que podría dañar sus oídos.