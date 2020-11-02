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Descatalogado

USB-C a USB-A hembra

DLC1501A/00

Adaptador de tipo C a USB

Permite una conexión USB a la toma de tipo C. Transforma cualquier puerto USB-C en un puerto USB-A y conecta una amplia gama de dispositivos USB-A, incluidos discos duros externos, teléfonos, ratones, impresoras y mucho más.

Ver todos los beneficios

Adaptador de tipo C a USB

  • USB 3.0

Compatible con la transferencia de datos USB 3.0

Compatible con la alta velocidad de transferencia de 5 Gbps de USB 3.0.

Diseño ligero y compacto

Su diseño compacto y ergonómico permite que se ajuste a cualquier lugar sin problema.

Flexible para un encendido/apagado fácil

El diseño flexible facilita la labor de ponerla y quitarla.

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Opiniones

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