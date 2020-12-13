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Descatalogado
DLC3104T/00
Cable 3 en 1
Conectores micro USB, USB-C y Lightning en un cable. Podrás usar solo este cable con todos tus dispositivos portátiles.
Sincronización y carga
1,2 m
Llévalo contigo, guárdalo en el escritorio o sustituye el que has perdido para que puedas conectarte y cargar cuando lo necesites.
Funciona con cualquiera de tus fuentes de alimentación basadas en USB (de pared, del coche o del ordenador) para cargar fácilmente el dispositivo cuando lo necesites.
Un buen repuesto o recambio del cable Lightning de Apple
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