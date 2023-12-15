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DLC5130C/00
Cable de fiesta de luz RGB pulsante
Cable C a C de alta calidad de 1 m con luz RGB pulsante mientras se cargan dispositivos compatibles con USB-C. Admite carga rápida de 60 W.
Sincronización y carga
Ambilight RGB
1 m
Compatible con una velocidad de transferencia de datos USB 2.0 de alta velocidad de 480 Mbps
Diseño de cable envuelto en plástico para una mayor durabilidad y resistencia.
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