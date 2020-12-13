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Descatalogado

Cable de USB a micro USB

DLC5206U/00

Cable trenzado de USB-A a Micro de alta calidad

Es compatible con el cargador USB de pared o con cargadores para coche con conector micro USB. Un gran cable de repuesto que nunca viene mal.

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Cable trenzado de USB-A a Micro de alta calidad

  • Sincronización y carga

  • 2 m

  • Cable trenzado negro

Diseño de cable trenzado flexible y resistente

Compatible con la transferencia de datos USB 2.0

Compatible con una velocidad de transferencia de datos USB 2.0 de alta velocidad de 480 Mbps

Cable extra largo para un acceso fácil y una gran comodidad

Algunas veces un cable más largo es justo lo que necesitas para conseguir un mejor acceso y una comodidad añadida

Especificaciones técnicas

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