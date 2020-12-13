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Descatalogado
DLC5206U/00
Cable trenzado de USB-A a Micro de alta calidad
Es compatible con el cargador USB de pared o con cargadores para coche con conector micro USB. Un gran cable de repuesto que nunca viene mal.
Sincronización y carga
2 m
Cable trenzado negro
Compatible con una velocidad de transferencia de datos USB 2.0 de alta velocidad de 480 Mbps
Algunas veces un cable más largo es justo lo que necesitas para conseguir un mejor acceso y una comodidad añadida
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