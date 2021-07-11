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Descatalogado

Kit de montaje para teléfono

DLK3423NB/00

Soporte magnético para coche

Ofrece un ajuste de 360 grados con la bola de dirección. Fija el soporte al coche con el adhesivo 3M suministrado.

Ver todos los beneficios

Soporte magnético para coche

  • Magnético

Rotación de 360 grados para un fácil acceso

Este soporte puede girarse 360 grados, lo que permite colocar el dispositivo vertical u horizontalmente para un mejor acceso y una fácil visualización en el coche.

Diseño de magnético resistente con superficie antideslizante.

Este soporte para coche está equipado con una fuerte aspiración magnética. Proporciona una experiencia de ajuste móvil de 360 grados. A su vez, el soporte para coche está fijado firmemente a la superficie del coche con un adhesivo 3M.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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