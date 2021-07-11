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Descatalogado
DLK3423NB/00
Soporte magnético para coche
Ofrece un ajuste de 360 grados con la bola de dirección. Fija el soporte al coche con el adhesivo 3M suministrado.
Magnético
Este soporte puede girarse 360 grados, lo que permite colocar el dispositivo vertical u horizontalmente para un mejor acceso y una fácil visualización en el coche.
Este soporte para coche está equipado con una fuerte aspiración magnética. Proporciona una experiencia de ajuste móvil de 360 grados. A su vez, el soporte para coche está fijado firmemente a la superficie del coche con un adhesivo 3M.
Opiniones