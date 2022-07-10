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Descatalogado
DLK3425NB/00
Soporte magnético para coche
Proporciona una experiencia de ajuste de 360° con el soporte de bola direccional ajustable. Fija de forma segura el soporte a la rejilla del aire acondicionado del coche. La superficie magnética proporciona una superficie de montaje segura para tu iPhone (iPhone 12 o 13 con montura magnética).
Rejilla de ventilación
Magnético
Para iPhone 12 y 13
Este soporte puede girarse 360 grados, lo que permite colocar el dispositivo vertical u horizontalmente para un mejor acceso y una fácil visualización en el coche.
Este soporte para coche está equipado con una fuerte aspiración magnética. Proporciona una experiencia de ajuste móvil de 360 grados. A su vez, el soporte para coche está fijado firmemente a la superficie del coche con un adhesivo 3M.
Opiniones