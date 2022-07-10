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Descatalogado

Kit de montaje para teléfono

DLK3425NB/00

Soporte magnético para coche

Proporciona una experiencia de ajuste de 360° con el soporte de bola direccional ajustable. Fija de forma segura el soporte a la rejilla del aire acondicionado del coche. La superficie magnética proporciona una superficie de montaje segura para tu iPhone (iPhone 12 o 13 con montura magnética).

Ver todos los beneficios

Para la rejilla del aire acondicionado

Soporte magnético para coche

  • Rejilla de ventilación

  • Magnético

  • Para iPhone 12 y 13

Rotación de 360 grados para un fácil acceso

Este soporte puede girarse 360 grados, lo que permite colocar el dispositivo vertical u horizontalmente para un mejor acceso y una fácil visualización en el coche.

Diseño de magnético resistente con superficie antideslizante.

Este soporte para coche está equipado con una fuerte aspiración magnética. Proporciona una experiencia de ajuste móvil de 360 grados. A su vez, el soporte para coche está fijado firmemente a la superficie del coche con un adhesivo 3M.

Especificaciones técnicas

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