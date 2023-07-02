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Cargador USB

DLP1810CW/00

Batería portátil fina y potente

Gran capacidad de 10 000 mAh con batería segura de polímero de litio. Olvídate de los problemas cuando te quedes sin batería en el móvil. Incorpora un puerto USB-C de 3 A con carga rápida y dos USB-A para cargar tus dispositivos más recientes.

Ver todos los beneficios

con una fuente de alimentación portátil de apoyo

Batería portátil fina y potente

  • 10 000 mAh

  • Puertos de carga USB A y USB-C

  • Batería de polímero de litio

  • Blanco

Indicador LED de encendido

El discreto indicador LED se ilumina suavemente para hacerte saber rápidamente que la unidad está conectada.

Funciona en cualquier parte, ideal si no hay una fuente de alimentación cerca

Incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de coche, puedes recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo pack de la batería. Este pack de la batería inteligente proporciona energía, de manera que puedes quitarlo después de usarlo y aún así disponer de una batería completamente llena.

Carga rápida de 5 V/3A

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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