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DLP1930CB/00
Potente batería portátil
Disfruta de energía donde y cuando la necesites con una alta capacidad de 30 000 mAh que te da energía para más de 1 carga completa y 3 puertos USB con USB-A y USB-C. Carga rápidamente tu dispositivo con el puerto USB-C con PD3.0 hasta a 20 W o con el USB-A con QC3.0 hasta a 18 W.
30 000 mAh
Puertos de carga USB A y USB-C
QC 3.0 y PD
Negro
Incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de coche, puedes recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo pack de la batería. Este pack de la batería inteligente proporciona energía, de manera que puedes quitarlo después de usarlo y aún así disponer de una batería completamente llena.
Esta fuente de alimentación externa te da alimentación adicional para más de dos recargas completas durante el viaje. Llévatela contigo al salir de viaje para disponer de una fuente de alimentación de apoyo cuando la necesites.
Pantalla LCD para el indicador de la batería
Opiniones