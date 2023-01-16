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  • Potente batería portátil
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Cargador USB

DLP1930CB/00

Potente batería portátil

Disfruta de energía donde y cuando la necesites con una alta capacidad de 30 000 mAh que te da energía para más de 1 carga completa y 3 puertos USB con USB-A y USB-C. Carga rápidamente tu dispositivo con el puerto USB-C con PD3.0 hasta a 20 W o con el USB-A con QC3.0 hasta a 18 W.

Ver todos los beneficios

con una fuente de alimentación portátil de apoyo

Potente batería portátil

  • 30 000 mAh

  • Puertos de carga USB A y USB-C

  • QC 3.0 y PD

  • Negro

Funciona en cualquier parte, ideal si no hay una fuente de alimentación cerca

Incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de coche, puedes recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo pack de la batería. Este pack de la batería inteligente proporciona energía, de manera que puedes quitarlo después de usarlo y aún así disponer de una batería completamente llena.

Recarga varias veces tus dispositivos durante el viaje

Esta fuente de alimentación externa te da alimentación adicional para más de dos recargas completas durante el viaje. Llévatela contigo al salir de viaje para disponer de una fuente de alimentación de apoyo cuando la necesites.

Pantalla LCD para el indicador de la batería

Pantalla LCD para el indicador de la batería

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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