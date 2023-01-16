Potente batería portátil

Disfruta de energía donde y cuando la necesites con una alta capacidad de 30 000 mAh que te da energía para más de 1 carga completa y 3 puertos USB con USB-A y USB-C. Carga rápidamente tu dispositivo con el puerto USB-C con PD3.0 hasta a 20 W o con el USB-A con QC3.0 hasta a 18 W.