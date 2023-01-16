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  • Potente batería portátil
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Batería portátil USB

DLP1930CW/00

Potente batería portátil

Disfrutá de energía en cualquier momento y lugar. La gran capacidad de 30 000 mAh permite obtener más de una carga completa. Tres puertos USB con USB-A y USB-C. Carga rápida del dispositivo con puerto USB-C PD 3.0 de máximo 20 W o USB-A con salida QC3/0 de máximo 18 W.

Ver todos los beneficios

con una fuente de alimentación portátil de respaldo

Potente batería portátil

  • 30000mAh

  • Puertos de carga USB-A y USB-C

  • QC 3.0 y PD

  • Blanco

Pantalla LCD para indicar la carga

Pantalla LCD para indicar la carga

Carga mediante una fuente de alimentación programable USB-C (PPS)

Una fuente de alimentación programable (PPS) es un estándar para la tecnología de carga rápida en dispositivos USB-C. Esta tecnología ajusta el voltaje y la corriente en tiempo real, en función del estado de carga del dispositivo, alimentándolo con la máxima potencia. Una forma inteligente de reducir de forma segura el tiempo de carga.

Protección inteligente contra el sobrecalentamiento, la sobretensión y la sobrecorriente

Protección inteligente contra el sobrecalentamiento, la sobretensión y la sobrecorriente

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