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Batería portátil USB

DLP2711CB/00

Cargador portátil delgado y potente

Batería segura de polímero de litio con una gran capacidad de 10.000 mAh. Olvidate de esos momentos en los que tu celular se queda sin batería. El puerto doble USB-A y USB-C de carga rápida es compatible con QC 3.0 y PD 3.0.

Ver todos los beneficios

con una fuente de alimentación portátil de respaldo

Cargador portátil delgado y potente

  • 10.000 mAh

  • Puertos de carga USB-A y USB-C

  • QC 3.0 y PD 3.0

  • PPS

Indicador luminoso LED de alimentación

La discreta luz LED emite un suave resplandor para que puedas comprobar de un vistazo que la unidad está encendida.

Carga mediante una fuente de alimentación programable USB-C (PPS)

Una fuente de alimentación programable (PPS) es un estándar para la tecnología de carga rápida en dispositivos USB-C. Esta tecnología ajusta el voltaje y la corriente en tiempo real, en función del estado de carga del dispositivo, alimentándolo con la máxima potencia. Una forma inteligente de reducir de forma segura el tiempo de carga.

50 % de carga en 30 minutos

Carga rápida: carga el teléfono móvil sin batería hasta el 50 % en 30 minutos.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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