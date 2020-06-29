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Descatalogado

Receptor Bluetooth

DLP3533/00

Receptor Bluetooth con toma auxiliar de 3,5 mm

Conecta el teléfono móvil al audio del coche con este dispositivo Bluetooth. Sirve para reproducción de música y conexión de llamadas telefónicas. Conexión estable con sonido Crystal Clear Sound. Versión de Bluetooth: conexión 5.0. Toma de salida de 3,5 mm.

Ver todos los beneficios

Receptor Bluetooth con toma auxiliar de 3,5 mm

  • Conectividad Bluetooth

  • 3,5 mm (macho)

Conectividad Bluetooth de 10 metros

Mantén la conexión en un radio de 10 metros sin obstáculos. Producto con una batería integrada de 145 mAh de capacidad. Ofrece 8 horas de reproducción de audio o 10 horas de llamadas telefónicas. Carga la batería con el puerto micro USB.

Usa la base para conectar el reproductor al equipo y obtener sonido excelente

Disfruta de tu música desde el reproductor gracias a los altavoces excepcionales del equipo estéreo. Sólo tienes que conectar la estación base al equipo estéreo mediante el cable de audio. Una vez conectado el reproductor a la estación base, éste reproducirá la música a través del equipo estéreo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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