Usa la base para conectar el reproductor al equipo y obtener sonido excelente

Disfruta de tu música desde el reproductor gracias a los altavoces excepcionales del equipo estéreo. Sólo tienes que conectar la estación base al equipo estéreo mediante el cable de audio. Una vez conectado el reproductor a la estación base, éste reproducirá la música a través del equipo estéreo.