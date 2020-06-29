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Descatalogado
DLP3533/00
Receptor Bluetooth con toma auxiliar de 3,5 mm
Conecta el teléfono móvil al audio del coche con este dispositivo Bluetooth. Sirve para reproducción de música y conexión de llamadas telefónicas. Conexión estable con sonido Crystal Clear Sound. Versión de Bluetooth: conexión 5.0. Toma de salida de 3,5 mm.
Conectividad Bluetooth
3,5 mm (macho)
Mantén la conexión en un radio de 10 metros sin obstáculos. Producto con una batería integrada de 145 mAh de capacidad. Ofrece 8 horas de reproducción de audio o 10 horas de llamadas telefónicas. Carga la batería con el puerto micro USB.
Disfruta de tu música desde el reproductor gracias a los altavoces excepcionales del equipo estéreo. Sólo tienes que conectar la estación base al equipo estéreo mediante el cable de audio. Una vez conectado el reproductor a la estación base, éste reproducirá la música a través del equipo estéreo.
Opiniones