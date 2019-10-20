Cargador portátil para viajes versátil

La capacidad de 5000 mAh con conectores intercambiables hacen que sea tu compañero de viajes ideal. Los conectores incluyen los tipos de la UE, AU, el Reino Unido y EE. UU., y te permiten cargar directamente desde la toma de corriente. Olvidate de los inconvenientes para cargar tus dispositivos móviles y utiliza este cargador en el extranjero.