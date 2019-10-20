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Descatalogado
DLP5751T/00
Cargador portátil para viajes versátil
La capacidad de 5000 mAh con conectores intercambiables hacen que sea tu compañero de viajes ideal. Los conectores incluyen los tipos de la UE, AU, el Reino Unido y EE. UU., y te permiten cargar directamente desde la toma de corriente. Olvidate de los inconvenientes para cargar tus dispositivos móviles y utiliza este cargador en el extranjero.
5000 mAh
QC 3.0 y PD
Los puertos USB-A y USB-C permiten cargar dos dispositivos simultáneamente. El puerto USB-A funciona con la mayoría de los dispositivos con carga USB, mientras que el USB-C es el conector de carga más reciente adoptado en dispositivos móviles, como teléfonos móviles, cámaras para exterior y tabletas.
El discreto indicador LED se ilumina suavemente para hacerte saber rápidamente que la unidad está conectada.
Incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de coche, puedes recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo pack de la batería. Este pack de la batería inteligente proporciona energía, de manera que puedes quitarlo después de usarlo y aún así disponer de una batería completamente llena.
Opiniones