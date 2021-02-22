Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
DLP9016U/03
Cargador inalámbrico con ventosa
Carga tu teléfono de forma rápida sin conectarlo con un cable de carga. Carga inalámbrica con Qi para smartphones, tabletas y otros dispositivos con tecnología inalámbrica Qi. Opciones de salida inalámbrica: 5 W/7,5 W/10 W
Universal
Carga rápida
Carga inalámbrica Qi
La carga inalámbrica con tecnología Qi ha sido ampliamente adoptada en smartphones y otros dispositivos móviles. Los cargadores inalámbricos de Philips son compatibles con teléfonos y otros dispositivos que admiten tecnología inalámbrica Qi. Solo tienes que colocar el dispositivo en este panel para disfrutar de una experiencia de carga sin esfuerzo.
Diseño antideslizante para sujetar el teléfono en la posición deseada y evitar que se deslice por la vibración del teléfono.
El cargador inalámbrico ofrece una larga distancia de carga y funciona con la mayoría de fundas de teléfono
Opiniones