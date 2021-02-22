ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Imagen principal
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del embalaje
  • Imagen principal
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del embalaje

Descatalogado

Cargador inalámbrico Qi

DLP9016U/03

Cargador inalámbrico con ventosa

Carga tu teléfono de forma rápida sin conectarlo con un cable de carga. Carga inalámbrica con Qi para smartphones, tabletas y otros dispositivos con tecnología inalámbrica Qi. Opciones de salida inalámbrica: 5 W/7,5 W/10 W

Ver todos los beneficios

Carga rápida de 10 W.

Cargador inalámbrico con ventosa

  • Universal

  • Carga rápida

  • Carga inalámbrica Qi

Tecnología inalámbrica Qi

La carga inalámbrica con tecnología Qi ha sido ampliamente adoptada en smartphones y otros dispositivos móviles. Los cargadores inalámbricos de Philips son compatibles con teléfonos y otros dispositivos que admiten tecnología inalámbrica Qi. Solo tienes que colocar el dispositivo en este panel para disfrutar de una experiencia de carga sin esfuerzo.

Diseño antideslizante

Diseño antideslizante para sujetar el teléfono en la posición deseada y evitar que se deslice por la vibración del teléfono.

Carga con la mayoría de fundas de teléfono

El cargador inalámbrico ofrece una larga distancia de carga y funciona con la mayoría de fundas de teléfono

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.